Mannheim – VR-Talentiade Sichtungen: badische Talente gesucht

Karlsruhe/Mannheim/Buchen/Heidelberg. Auch 2025 bieten die VR-Talentiade Sichtungen talentierten Junioren des Jahrgangs 2015 sowie Juniorinnen der Jahrgänge 2013 bis 2015 wieder die Möglichkeit, sich für die Aufnahme an einem DFB-Stützpunkt bzw. die Fördergruppen zu bewerben.

Juniorinnen: Bei den Juniorinnen sind die Jahrgänge 2013 bis 2015 gefragt. Die Kontaktaufnahme und Durchführung der Sichtung erfolgten in Abhängigkeit vom jeweiligen Stützpunkt und der Anzahl der gemeldeten Talente regional unterschiedlich. Die Spielerinnen werden dabei direkt über die in dieser Umfrage hinterlegte E-Mail-Adresse kontaktiert und über den weiteren Verlauf, mögliche Probetrainings sowie das Talentförderprogramm informiert. Die Anmeldung erfolgt über ein Forms-Formular unter https://shorturl.at/O6gbw. Sichtungsanfragen für die Juniorinnen können bis zum 14. Mai 2025 um 12 Uhr darüber gestellt werden.

Junioren: Die Talentförderung im Badischen Fußballverband beginnt mit der VR-Talentiade. Jedes Jahr sichtet der bfv dabei im ganzen Verbandsgebiet die förderungswürdigen Talente – in diesem Jahr des Jahrgangs 2015. Die bei der Sichtung am 13. Juli 2025 ausgewählten Talente erhalten anschließend die Gelegenheit, sich bei Probetrainingseinheiten am Stützpunkt endgültig für den DFB-Stützpunkt zu qualifizieren. Coaches oder Jugendleiter*innen könnten ihre Talente (maximal drei pro Verein) online anmelden:

https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=1262353X483615785X70832 (Anmeldefrist: 6. Juli 2025). Die Anmeldung des Talents muss am wohnortnächsten DFB-Stützpunkt erfolgen. Für jedes Talent ist eine erneute separate Anmeldung erforderlich. Mit der Anmeldung bestätigen die Vereinsvertreter*innen, dass die Erziehungsberechtigten des angemeldeten Kindes die Anmeldung und die Teilnahme ihres Kindes an der VR-Talentiade einwilligen. Alle angemeldeten Spieler kommen zum Talentsichtungstag bitte im Trainingsoutfit inkl. Schienbeinschoner, im Optimalfall im Vereinstrikot oder im nummerierten Trikot des Lieblingsvereins.

Die VR-Talentiade Sichtungen 2025 finden am Sonntag, den 13. Juli 2025 um 10 Uhr statt:

Kreis Tauberbischofsheim: TuS Großrinderfeld

Kreis Buchen: VfB Altheim

Kreis Mosbach: SV Wagenschwend

Kreis Sinsheim: Sportpark Sinsheim

Kreis Heidelberg: FT Kirchheim

Kreis Mannheim: Viernheimer Waldstadion

Kreis Bruchsal: FC Germania Forst

Kreis Karlsruhe (Nord): KIT Sport-Club

Kreis Karlsruhe (Süd): Sportschule Schöneck, 07.07.2024, 10 Uhr

Kreis Pforzheim: SV Kickers Pforzheim

Die VR-Talentiade wird von den Volksbanken und Raiffeisenbanken gefördert und unterstützt die Fußballverbände in Baden-Württemberg bei einer ihrer zentralen Aufgaben, der Talentförderung. Über die drei Ebenen der VR-Talentiade werden Fußballtalente früh entdeckt und anschließend gezielt durch die drei Fußballverbände in Baden-Württemberg gefördert. Die VR-Talentiade fügt sich nahtlos in eine seit vielen Jahren in allen drei Verbänden bestehende Talentförderstruktur mit DFB-Stützpunkten und Mädchen-Fördergruppen ein. Alle Infos: www.badfv.de/talente.

DK/AB, 25.04.2025

Badischer Fußballverband e.V./ Foto Sonnick