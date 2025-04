Lingenfeld – Mutwillig altes Flurkreuz zerstört

Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Samstagmorgen (26.04.2025) gegen 10:00 Uhr ereignete sich in Edenkoben in der Klosterstraße ein Unfall, bei welchem 2 Personen schwerer verletzt wurden. Bei privaten Arbeiten am Haus löste sich ein frisch installierter Balkon aus seinen Verankerungen, sodass die zwei darauf befindlichen Personen circa 3 Meter in die Tiefe stürzten. Die ... Mehr lesen »