Landau – Hoher Sachschaden durch Einbruch in Firmengebäude

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Freitag auf Samstag (25./26.04.2025) kam es in der Albert-Einstein-Straße in Landau zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und brachen mehrere darin befindliche Zigaretten- und Spielautomaten auf. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 33.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Landau