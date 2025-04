Kandel-Einbruch in Firmengebäude

Kandel/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht auf den 26.04.2025 kam es gegen 0 Uhr zu einem Einbruch in die Geschäftsräume einer Firma im Horstring in Kandel. Hierbei sind mehrere bislang unbekannte Täter in den Verkaufsraum eingedrungen, um die dortige Kasse anzugehen.

Anschließend flüchtete die Täterschaft mit einem Fahrzeug, vermutlich in Richtung der L548. Zeugen, welche den Einbruch beobachten konnten oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Landau