Haßloch – Ereignisreiche Nacht für die Feuerwehr

Haßloch / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Samstag, dem 26.04.2025, auf Sonntag war die Feuerwehr Haßloch bei drei Einsätzen innerhalb von sechs Stunden gefordert. Um 18.42 Uhr wurde der GW-A/S zu einem Gebäudebrand in Wachenheim alarmiert. An der Einsatzstelle wurden die dortigen Einsatzkräfte mit neuen Pressluftatmern und Atemschutzmasken versorgt. Die Feuerwehr Haßloch war mit sechs Kräften und einem Fahrzeug im Einsatz.



Um 23.28 Uhr kam es nach einem Wildunfall zu auslaufenden Betriebsstoffen auf der A65 in Fahrtrichtung Neustadt. An der Einsatzstelle wurde die Fahrerin des Fahrzeugs bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut, die Batterie des beteiligten Fahrzeugs abgeklemmt und der Brandschutz sichergestellt. Um die Einsatzstelle abzusichern, wurde die Fahrbahn in Fahrtrichtung Neustadt voll gesperrt. Die Feuerwehr Haßloch war hier mit zwei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften im Einsatz. Daneben waren die Autobahnpolizei und der Rettungsdienst vor Ort.



Die Wehrleute hatten kaum das Gerätehaus verlassen, als die Meldeempfänger um 1.29 Uhr erneut ertönten. Auf der Westrandstraße kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall. Hier stellte das unwegsame Gelände, in dem sich der verunfallte PKW befand, eine nicht alltägliche Lage dar. Die Patientin wurde mittels hydraulischem Rettungsgerät aus ihrem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Der Brandschutz wurde sichergestellt und die Fahrbahn für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Die Feuerwehr Haßloch war hier mit 23 Kräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Ebenfalls waren der Rettungsdienst mit Notarzt, ein Abschleppunternehmen sowie die Polizei vor Ort.

Quelle: Feuerwehr Haßloch