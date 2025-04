Ellerstadt – Vorsicht vor Betrügern – Aktuelle Warnmeldung

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Wasserschaden sorgte für einen großflächigen Wasserschaden über mehrere Stockwerke in einem Weinheimer Wohn- und Geschäftshaus in der Werderstraße. Mehrere Patienten einer außerklinischen Intensivpflege mussten aufgrund des Wasserschadens in andere Einrichtungen verlegt werden. [RM] Am Samstagabend, den 26. April, gegen 22 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt, zu einem ... Mehr lesen »