Bad Bergzabern – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bad Bergzabern/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht auf Samstag wurden entlang der Steinfelder Straße mehrere Gully- und Ablaufschächte ausgehoben und auf den Gehweg gelegt. Glücklicherweise am es kam es zu keinem Person- oder Sachschaden. Die Schächte konnten wiedereingesetzt werden.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter der Tel: 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Landau