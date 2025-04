Neustadt – Reifenplatzer war die Ursache für einen Unfall – A65 war zeitweise voll gesperrt

Maikammer / Edenkoben / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am frühen Samstagmorgen (26.04.2025) gegen 02:30 Uhr löste eine heruntergefallene Kerze einen Brand in der Alsterweiler Hauptstraße in Maikammer aus. Die Kerze löste sich vermutlich alters- sowie witterungsbedingt aus ihrer Halterung und fiel in darunter stehende Kartonnage, welche sich hierdurch entzündete. Durch das schnelle Eingreifen der ... Mehr lesen »