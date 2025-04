Mannheim – VfR Mannheim ist am Wochenende bei bei Calcio Leinfelden-Echterdingen gefordert

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. VfR will Favoritenrolle gerecht werden

(mk) Am kommenden Sonntag (15.00 Uhr) steht für den VfR Mannheim ein Auswärtsspiel bei Calcio Leinfelden-Echterdingen, dem Tabellenvorletzten der Oberliga Baden-Württemberg, an. Alle wichtigen Informationen zum Duell findet ihr hier zusammengefasst:

Der Gegner:

Calcio Leinfelden-Echterdingen befindet sich in akuter Abstiegsnot. Als Tabellenvorletzter sind die Schwaben bereits mehr als 15 Punkte von einem möglichen Klassenerhalt entfernt. Zuletzt musste der Aufsteiger acht Niederlagen in Serie hinnehmen. In der gesamten Rückrunde konnten bisher lediglich gegen Zuzenhausen (3:0) und Oberachern (1:1) Punkte geholt werden. Aktueller Top-Torjäger im Calcio-Dress ist Luan Kukic (6 Treffer).

Stimmen zum Spiel:

Während Leinfelden-Echterdingen nach einem Erfolgserlebnis geradezu lechzt, konnte der VfR Mannheim zuletzt einen ungefährdeten 5:0 (2:0)-Heimsieg gegen den FC Zuzenhausen einfahren. Trainer Marcel Abele sprach von einer „vollkommen ausreichenden“ Performance, die in einem Resultat mündete, das „aller Ehren wert“ sei. Trotz alledem hätte der VfR die eine oder andere Situation besser zu Ende spielen können. Dementsprechend war es auch keine „Mega-Leistung“. Unterm Strich bleibt jedoch festzuhalten, dass sich der VfR „wieder in der Erfolgsspur“ befindet und in Leinfelden-Echterdingen erneut drei Punkte einfahren möchte. „Für Calcio ist es fast die letzte Chance. Sie müssen irgendwie punkten, um das Unmögliche noch möglich zu machen“, rechnet Abele mit einem aufopferungsvoll kämpfenden Kontrahenten. Der VfR-Coach ist allerdings zuversichtlich, dass seine Mannschaft die Hürde im Schwabenland bewältigen wird und mit einem Sieg im Gepäck die Reise in die Quadratestadt antreten darf. „Unsere Auswärtsbilanz ist gerade gegen die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte super. Da haben wir mit der Ausnahme in Fellbach alles abgeräumt“, verweist er auf eine fast perfekte Ausbeute. Bisher mussten sich die Rasenspieler auf fremdem Terrain lediglich in Fellbach, Großaspach und Balingen geschlagen geben. In Pforzheim und Oberachern teilten sich die Quadratestädter die Punkte. Der Rest konnte gewonnen werden.

Personalsituation:

Der Einsatz von Altin Vrella (muskulär angeschlagen), Umut Sentürk (Probleme mit der Ferse) und Manfred Osei Kwadwo (Wiederaufbau) ist aktuell fraglich.

Bilanz:

In der Hinrunde trafen der VfR Mannheim und Calcio Leinfelden-Echterdingen erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Der VfR konnte dieses souverän für sich entscheiden. Beim 5:0-Kantersieg trafen Korte, Paraschiv, Hofer und Wooten (2) für die Rasenspieler.

Foto: Edmund Nohe