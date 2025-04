Mannheim – Maimarkt ist eröffnet

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. „Maimarkt ist Turbo für die Wirtschaft der Region!“

Landwirtschaftsminister Peter Hauk eröffnete am Samstag gemeinsam mit Oberbürgermeister Christian Specht und Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied den Maimarkt Mannheim

Mindestens ebenso viele Aussteller wie im Vorjahr, stabile Eintrittspreise, ein treues Kurpfälzer Publikum – und das trotz der Rezession: In seiner Eröffnungsrede am Samstag, 26. April, hob Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht im nahezu vollbesetzten Festzelt die Bedeutung des Maimarktes Mannheim als wichtige Plattform des direkten Austausches hervor. Hier treffe man Start-up-Unternehmen der an Gründerzentren reichen Stadt Mannheim, ebenso Handwerk und Landwirtschaft sowie die Universitätsmedizin, die Blaulichtfamilie und schließlich das traditionsreiche Reitturnier mit internationalen Wettbewerben. Etwa 260.000 Besucherinnen und Besucher sorgen auf dem Maimarkt bei den über 1.000 Ausstellern für einen Umsatz von 130 Millionen Euro – „ein Turbo für die Wirtschaft der Region“ und damit für die Arbeitsplätze. Specht rief dazu auf, sich gerade „in turbulenten Zeiten auf unsere eigenen Stärken zu konzentrieren“ – das beginne mit dem Einkauf regionaler Produkte. „Die sind in Mannheim alle zollfrei!“ scherzte das gutgelaunte Stadtoberhaupt.

Dass die Landwirtschaft nicht nur Nahrungsmittel produziere, sondern auch wertvolle Kulturlandschaften erhalte, unterstrich der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied. Um zukunftsfähig zu sein, brauche die Landwirtschaft Perspektiven – und VerbraucherInnen, die auf heimische Produkte zurückgriffen. Diese gebe es in der Baden-Württemberg-Halle zu verkosten. Dort sei auch der Kreisbauernverband mit einem Stand anzutreffen, der sich dem Thema „Boden“ widme. „Mögen die Impulse des Maimarktes aufgehen!“, wünschte sich Rukwied.

Diesem Wunsch schloss sich Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg, der den Maimarkt offiziell eröffnete, an. „Die Landwirtschaft war noch nie so wertvoll wie heute“, sagte er. Hauk wünsche sich eine „Politik des Ermöglichens“ und von den Menschen im Land, dass sie das Essen nicht nur zum Sattwerden, sondern auch als Genuss der regionalen Qualität begreifen.

Die musikalische Gestaltung der Eröffnungsfeier übernahm das Polizeiorchester Mannheim unter der Leitung von Matthias Klingler.

Auf dem anschließenden Maimarktrundgang tauschten sich die Ehrengäste mit Ausstellern in der Baden-Württemberg-Halle, beim Handwerk und beim Universitätsklinikum aus.

info:

Maimarkt Mannheim

Noch bis 6. Mai 2025, täglich von 9 bis 18 Uhr

Mehr Infos und Online-Tickets unter www.maimarkt.de

Quelle – MAG – Mannheimer Ausstellungs-GmbH