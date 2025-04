Germersheim – Nächtlicher Heißhunger mit Folgen

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Schwerwiegende Konsequenzen für einen 45-jährigen Mann aus Germersheim hatte sein Heißhunger zu später Stunde. Der Mann machte sich am Freitagabend mit seinem Auto auf zu einem Schnellrestaurant im Germersheimer Industriegebiet. Hier fing er zunächst mit einem Mitarbeiter am Drive-In Streit an und zeigte ihm den Mittelfinger, da er mit der Produktauswahl nicht einverstanden war. Danach setzte er sein Auto auf den Parkplatz um und versuchte es im Restaurant erneut erfolglos. Im Anschluss beschädigte er beim Wegfahren ein anderes Auto auf dem Parkplatz und machte sich auf und davon. Der Unfallverursacher konnte kurz darauf an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Bereitwillig gab er sich als Fahrer zu erkennen. Der Verdacht der Trunkenheit bestätigte sich durch einen Atemalkoholwert von 1,28 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Verkehrsunfallflucht und Beleidigung. Seinen Führerschein musste er abgeben. Ein schlussendlich teurer Restaurantbesuch ohne gegessen zu haben.

