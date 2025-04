Worms – Einbruch

Worms-Horchheim / Worms / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Freitag, dem 25.04.2025, gegen 15:50 Uhr kam es im Bereich Worms-Horchheim; 67551 Worms, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter klettern über das verschlossene Hoftor und verschaffen sich anschließend Zugang zum Wohnhaus. Dort sind sämtliche Räume nach Wertgegenständen sowie Bargeld durchsucht worden. Anschließend entfernen sich die unbekannten Täter in unbekannte Richtung. Die Bewohner befanden sich zur Tatzeit nicht im Anwesen. Zwecks Einsatzbewältigung kam es u.a. zur Beteiligung eines Polizeihubschraubers.

Die Kriminalpolizei hat die weiterführenden Ermittlungen übernommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Polizeiinspektion Worms