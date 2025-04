Weinheim – Mercedes und BMW verunfallen auf der Westtangente

Weinheim [RM] / Metropolregion Rhein-Neckar – Am späten Dienstagabend rückte die Feuerwehr Weinheim gemeinsam mit der Polizei und dem Rettungsdienst an die Ecke Westtangente, Multring aus. Hier kam es zu einem Unfall. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Am späten Dienstagabend kam es kurz vor 23 Uhr an der Kreuzung Westtangente / Multring in Weinheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach ersten Erkenntnissen kollideierte ein Mercedes B-Klasse und ein 3er BMW, nachdem eines der Fahrzeuge beim Abbiegevorgang in den Multring unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurden an einem der Fahrzeuge mehrere Airbags ausgelöst. Daher setzte der E-Call des Fahrzeugs einen Notruf über die Leitstelle Rhein-Neckar ab. Die zunächst eingegangene Meldung, dass ein Fahrer ohne Sprechkontakt sei, bestätigte sich glücklicherweise nicht. Beide Fahrzeugführer konnten ansprechbar angetroffen werden und wurden vom Rettungsdienst betreut. Eine Person wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die zweite beteiligte Person konnte an der Unfallstelle verbleiben. Die Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt sicherte die Einsatzstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Zudem wurden beide Fahrzeugbatterien abgeklemmt, um eine weitere Brandgefahr zu verhindern. Für die endgültige Beseitigung der auslaufenden Flüssigkeiten wurde durch die Polizei eine Fachfirma beauftragt. Während der Einsatzmaßnahmen war die Westtangente in Fahrtrichtung B3 zwischen den Abzweigungen Mierendorfstraße und Multring für eine halbe Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wurde zunächst über die Mierendorffstraße und nach Abschluss der technischen Hilfe über den Multring umgeleitet. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei mit dem Gerätewagen Licht bei der Ausleuchtung der Unfallstelle und der Verkehrsabsicherung. Beide Unfallfahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt. Der Einsatz für die Feuerwehr konnte nach rund eineinhalbstunden beendet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Foto: Feuerwehr Weinheim / Text: Ralf Mittelbach