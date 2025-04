Rhein-Pfalz-Kreis – Aquabella öffnet ab 01.Mai das Freibad

Rhein-Pfalz-Kreis / Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Start in die Sommersaison: Freibad im Aquabella öffnet am 1. Mai

Bald können die Badegäste im Aquabella wieder nach Herzenslust im Freien planschen: Das Freibad des Kreisbads in Mutterstadt ist ab Donnerstag, 1. Mai, wieder geöffnet. Die Besucherinnern und Besucher können sich an diesem Feiertag (Tag der Arbeit) nicht nur auf hoffentlich strahlenden Sonnenschein freuen, sondern auch auf eine Wassertemperatur von etwa 23 Grad Celsius im Freibad-Becken.







Am Eröffnungstag steht der Freibadbereich von 9 bis 18 Uhr und ansonsten zu den gleichen Öffnungszeiten wie das Hallenbad zur Verfügung.

Auch der Saunabereich im Kreisbad Maxdorf hat am Donnerstag, 1. Mai, geöffnet: Dort ist von 10 bis 17.30 Uhr das Saunieren möglich. Die Kreisbäder Römerberg und Schifferstadt haben an diesem Feiertag geschlossen.

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis / Bilder MRN-News

