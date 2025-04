Rhein-Neckar-Kreis – BAB 6: Unfall auf der A6 bei Tairnbach

Tairnbach / Rhein-Neckar-Kreis/ Metropolregion Rhein-Neckar – BAB 6 – Um kurz vor 14 Uhr kam es auf der BAB 6 zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/ Rauenberg und Sinsheim in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bemerkte ein 54-jähriger Audi-Fahrer das vor ihm befindliche Stauende zu spät. So fuhr er mit seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen auf das Heck des vorausfahrenden BWM. Durch die Kollision wurde der Unfallverursacher und die 62-jährige Fahrerin des BMW sowie ihr 63-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf knapp 35.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. In der Spitze bildete sich ein Rückstau auf einer Länge von 4 Kilometern. Gegen 15 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim (ots)