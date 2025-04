Mosbach – Polizist bei Einsatz verletzt

Mosbach (ots) / Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagabend, gegen 21 Uhr, wurden Beamte des Polizeireviers Mosbach zu einem Einsatz nach Limbach gerufen, bei dem ein stark alkoholisierter 32-Jähriger, in psychischer Notlage, äußerst aggressiv auf die Besatzung eines Rettungswagens reagierte, die ihm eigentlich helfen wollte. Beim Eintreffen der

Polizisten geriet der Mann erneut in Rage, sprang aus dem Krankenwagen, in den er sich zwischenzeitlich gesetzt hatte und ging, begleitet mit üblen Beleidigungen, mit körperlicher Gewalt auf die Polizisten los. Er schlug um sich, versuchte mehrfach, sich aus den Griffen der einschreitenden Streifenbeamten zu befreien und spuckte in Richtung der Einsatzkräfte. Um den Mann unter Kontrolle zu bringen, wurde er von den Polizisten zu Boden gebracht.

Ein Beamter wurde dabei von dem 32-Jährigen mit voller Wucht ins Gesicht getreten und hierbei nicht unerheblich verletzt. Der Mann wurde schließlich zum Polizeirevier Mosbach gebracht, wo ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,8 Promille anzeigte. Im Anschluss wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus verlegt. Der verletzte Polizeibeamte musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken