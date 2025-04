Mannheim – Gedenkgottesdienste für Papst Franziskus – Mannheim nimmt Abschied

Mannheim, Metropolregion Rhein-Neckar. Als „Gottesmann, der oft überraschte und die Herzen vieler Menschen tief bewegt hat“, beschreibt Stadtdekan Karl Jung den verstorbenen Papst Franziskus. Katholikinnen und Katholiken kommen im Stadtdekanat Mannheim daher in den kommenden Tagen zusammen, um in Gedenkgottesdiensten „gemeinsam zu trauern, in dankbarer Erinnerung Abschied zu nehmen und den Heiligen Vater begleitet von ihren Gebeten der Barmherzigkeit Gottes anzuvertrauen“, sagt Jung.

Dem verstorbenen Papst Franziskus wird am Freitag, 25. April um 18 Uhr sowohl in St. Bonifatius (Neckarstadt) als auch in einem Gottesdienst der italienischsprachigen Gemeinde in St. Sebastian gedacht. Ebenfalls in St. Sebastian (Innenstadt) sind Gläubige zum Gedenkgottesdienst am Samstag, 26. April, um 9 Uhr eingeladen wie auch um 18 Uhr zum feierlichen Requiem in der Jesuitenkirche (Innenstadt) und zum Gedenkgottesdienst in St. Andreas (Neckarhausen).

Am Sonntag, 27. April, wird um 9.30 Uhr in St. Konrad (Casterfeld) sowie um 11 Uhr in St. Peter und Paul (Feudenheim) des verstorbenen Heiligen Vaters gedacht, sowie am Mittwoch, 30. April, um 18 Uhr in St. Jakobus (Neckarau). „Wir laden zum gemeinsamen Trauern, Erinnern, Danken und zur Fürbitte ein“, betont der Stadtdekan. Für Gedanken und Gebete liegt darüber hinaus in der Jesuitenkirche ein Kondolenzbuch aus. (schu/ Bildnachweis: dbk/Maximilian von Lachner)

