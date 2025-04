Mannheim – Circus Inclusioni am 4. Mai im Zirkus Paletti – Zirkus von Menschen mit Behinderungen gibt allen die “Lizenz zum Lachen”

Beschwerdechor präsentiert Circus Inclusioni in Mannheim.

Circus Inclusioni – ein Circus zum Verlieben! Unsere Lieder erzählen Erlebnisse von Menschen mit Behinderungen und Handicaps. Wir singen „Inklusion ist für viele ein Fremdwort – für Experten ein Thema – dieses Thema, das geht uns alle an“. Das Leben mit Behinderung bietet skurrile und absurde Momente, die einfach saukomisch sind.

Ja, wir lachen darüber und geben euch im Circus Inclusioni die Lizenz zum Lachen.

Bernhard Bentgens leitet den Beschwerdechor seit 2014. Premiere von Circus Inclusioni 2019 in Weinheim. Nach der Pandemiepause 2024 zurück in der Manege beim Circus Peperoni in Heidelberg. In einem richtigen Zirkuszelt auftreten – ein Traum wurde wahr dank des Kinder- und Jugendzirkus Peperoni Heidelberg. 200 Kinder erlebten dort im inklusiven Projekt ZELTissimo den Zirkussommer 2024. Und jetzt wieder der Circus Inclusioni in einem tollen Zirkuszelt – beim Mannheimer Kinder- und Jugendzirkus Paletti.

Sonntag 4. Mai 2025, Beginn 17 Uhr, Einlass ab 16 Uhr

Zirkuszelt Zirkus Paletti, Im Pfeifferswörth 28a, Mannheim-Neuostheim

Parkplätze, Behindertentoiletten. ÖV-Haltestelle Linien 2 + 7 Pfeifferswörth.

Barrierefreie Haltestelle Linien 2 + 7 Neckarplatt (vorne einsteigen), 16 Min. Fussweg.

Karten 20 € | Ermäßigte 15 €

Begleitpersonen Schwerbehinderte B frei

Karten:

www.beschwerdechor-heidelberg.de

Platzreservierung, Rolli, Begleitperson oder Gebärdendolmetscher anmelden per E-mail: kontakt@beschwerdechor-heidelberg.de

2025-03-10 Flyer Circus Inclusioni Paletti Mai 2025

Quelle: Beschwerdechor Heidelberg