Mainz – Ministerpräsident Alexander Schweitzer ordnet Trauerbeflaggung für Papst Franziskus an

Mainz / Ludwigshafen . Am kommenden Samstag, 26. April 2025 wird Seine Heiligkeit Franziskus, Papst der römisch-katholischen Kirche, Oberhaupt der nichtstaatlichen souveränen Macht des Heiligen Stuhls und Staatsoberhaupt des Staates Vatikanstadt in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom beigesetzt. Zuvor findet im Vatikan die Trauerfeier statt. Anlässlich der Beisetzung ordnet Ministerpräsident Alexander Schweitzer im Einvernehmen mit dem Minister des Innern und für Sport Trauerbeflaggung für die Dienstgebäude der staatlichen und kommunalen Verwaltungen des Landes Rheinland-Pfalz sowie für die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und für die Gebäude der nicht vom Staat allein unterhaltenen öffentlichen Schulen an. Die Beflaggung beginnt um 8 Uhr und endet bei Eintritt der Dunkelheit.

Papst Franziskus wurde am 17. Dezember 1936 als Jorge Mario Bergoglio in Buenos Aires, Argentinien, geboren. Vor seiner Wahl zum Papst am 13. März 2013 war er Erzbischof von Buenos Aires und wurde insbesondere für seine Bescheidenheit und seinen direkten Kontakt zu den Menschen geschätzt. Franziskus gehörte dem Jesuitenorden an und war der erste Papst des globalen Südens. Er kritisierte das massive Wohlstandsgefälle zwischen Nord und Süd, postkoloniale Ausbeutung und Konsumwut als zentrale Herausforderungen unserer Zeit.

Am 8. Februar 2025, hatte Ministerpräsident Alexander Schweitzer die Ehre, Papst Franziskus an dessen Wohnsitz in der Casa Santa Marta zu besuchen: „Trotz seiner gesundheitlichen Herausforderungen waren seine Kraft und Entschlossenheit spürbar. Das Gespräch mit ihm war eindrucksvoll, tief und auch ermutigend. Es wird mir immer in lebendiger Erinnerung bleiben.”

Seine Trauer bringt Ministerpräsident Alexander Schweitzer am morgigen Samstag auch mit einem Eintrag ins Kondolenzbuch für Papst Franziskus zum Ausdruck, welches im Mainzer Dom ausliegt.

