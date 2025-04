Ludwigshafen – Öffnungszeiten am Maifeiertag

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Hallenbäder

Das Hallenbad Süd ist am Donnerstag, 1. Mai 2025, von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Das Hallenbad Oggersheim ist am 1. Mai 2025 geschlossen.

Wildpark

Der Wildpark Rheingönheim ist am Tag der Arbeit, Donnerstag, 1. Mai 2025, von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 18 Uhr.

Geänderte Abfallentsorgungstermine

Aufgrund des bevorstehenden Feiertages “Tag der Arbeit” am Donnerstag, 1. Mai 2025, ändern sich die Termine der Abfallentsorgung, sowie die Abholung der Leichtstoffsäcke sowie -tonnen und des Altpapiers wie folgt:

Donnerstag, 1. Mai 2025, auf Freitag, 2. Mai 2025

Freitag, 2.Mai 2025, auf Samstag, 3.Mai 2025.

Wertstoffhöfe

Die Wertstoffhöfe Nord, West und Süd sind am Donnerstag,

1. Mai 2025, geschlossen.

Friedhofsverwaltung

Die Friedhofsverwaltung in der Bliesstraße ist am Donnerstag,

1. Mai 2025, geschlossen.

Bestattungsdienst

Der Bestattungsdienst ist am Donnerstag, 1. Mai 2025, geschlossen. Für die Abholung von Verstorbenen besteht ganzjährig eine 24 Stunden Rufbereitschaft unter der Telefonnummer 0621 622525.

Stadtentwässerung

Die Stadtentwässerung ist jederzeit über die Betriebszentrale unter der Nummer 0621 504-6870 zu erreichen.

Quelle Stadt Ludwigshafen