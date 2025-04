Heidelberg: Supermarktkunde verliert die Beherrschung und wird handgreiflich

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Weil ihm der Kassiervorgang in einem Supermarkt im Plöck am Donnerstagnachmittag gegen 16:45 Uhr zu lange dauerte, zettelte ein bisher unbekannter männlicher Täter Streit mit einer Angestellten des Supermarktes an. Im Verlauf des Streits schlug der Unbekannte der Kassiererin mit der flachen Hand ins Gesicht und versuchte die Frau mit einer Blechdose zu schlagen. Als der Täter in der Folge aus dem Markt mit mehreren unbezahlten Waren flüchtete, stieß er einer Seniorin noch in den Rücken, welche hierdurch leichte Verletzungen erlitt. Der renitente Kunde wird wie folgt beschrieben: männlich, schlank, ca. 45-55 Jahre, dunkle Haare, Brillenträger, bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke (Marke Superdry), grauer Jogginghose, hellbraunen Schuhe und schwarzer Kappe. Außerdem trug er einen blauen Rucksack der Marke Deuter. Zeugen, welche Hinweise auf die Identität des Täters geben können, werden geben, sich unter Tel.: 06221/1857-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Diebstahl aufgenommen.

