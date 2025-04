Heidelberg – Südstadt: Schachtdeckel-Arbeiten an zwei Kreuzungen entlang der Römerstraße

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Entlang der Römerstraße führen die Stadtwerke Heidelberg ab Ende April bis in den Mai 2025 hinein Instandsetzungsarbeiten an den Schachtdeckeln der dortigen Fernwärmebauwerke durch. Die Arbeiten dauern jeweils rund zwei Wochen und werden in der verkehrsarmen Zeit zwischen 9 und 15 Uhr durchgeführt. Trotzdem lassen sich vorübergehende Auswirkungen auf den Verkehr nicht vermeiden. Betroffen sind zwei Kreuzungen:

• Römerstraße/Sickingenstraße: Von Montag, 28. April, bis Montag, 12. Mai 2025, wird eine Fahrspur in südlicher Richtung (Richtung Rohrbach/Leimen/Boxberg) kurz vor der Kreuzung auf einer Länge von 28 Metern gesperrt. Zudem wird an der Kreuzung der nördliche Fußgängerüberweg gesperrt. Die anderen Überwege sind davon nicht betroffen.

• Römerstraße/Emil-Gumbel-Straße: Von Montag, 12. Mai, bis Freitag, 23. Mai 2025, wird jeweils eine Fahrspur in beide Richtungen im betroffenen Bereich auf einer Länge von rund 90 Metern gesperrt.

Weitere aktuelle Baustellen sind zu finden auf der städtischen Baustellenkarte online unter www.heidelberg.de/baustellen.

Quelle: Stadt Heidelberg