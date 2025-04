Heidelberg – Innovationen für den Buchmarkt gesucht – Jetzt bewerben für Teilnahme an der Frankfurter Buchmesse vom 15. bis 19. Oktober

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auch in diesem Jahr wird sich die Stadt Heidelberg mit der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft am Gemeinschaftsstand des Landes Baden-Württemberg auf der Frankfurter Buchmesse beteiligen. Unter dem Motto „Future Publishing – Future Content“ bringen die MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg und ihre Partner technologische und programmatische Innovationen aus Verlagen und der Kreativwirtschaft auf die internationale Bühne. Die Ausstellenden profitieren von der Sichtbarkeit am „THE LÄND-Stand“ und können die Möglichkeit nutzen, auf der größten Branchenplattform für Buch- und Medieninhalte ihr Netzwerk zu erweitern und neue Synergien zu schaffen.

Bis 8. Mai online für die kostenlose Teilnahme bewerben

Gesucht werden Start-ups und Unternehmen, die ein Produkt oder eine Dienstleistung für das Verlagswesen entwickelt haben, mit denen Prozesse effizienter und nachhaltiger gestaltet werden können oder die ein digitales Tool, Game oder eine App entwickelt haben, um Inhalte crossmedial zu erzählen und zielgruppengerecht zu verbreiten. Der Messeauftritt ist für die ausgewählten Start-ups, Kreativ- und Medienunternehmen kostenfrei.

An kuratierten Themeninseln bildet der Landesstand die Breite und Vielfalt der baden-württembergischen Verlags- und Medienlandschaft ab. Zu Workshop- und Netzwerkformaten über die Zukunft des Publishings werden interessierte Verlage, Partner sowie Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik eingeladen. Der Baden-Württemberg-Empfang am 17. Oktober 2025 um 14 Uhr bietet den passenden Raum für Vernetzung und Gespräche mit Kundinnen und Kunden, Entscheiderinnen und Entscheidern aus Verlagen und anderen Unternehmen. Durch Beratungs- und Informationsveranstaltungen von der MFG und den Partnereinrichtungen werden die Ausstellenden unterstützt, ihren Messeauftritt optimal vorzubereiten.

Die Bewerbung auf einen der begrenzten Plätze am Stand ist bis zum 8. Mai 2025 über das Online-Formular unter kreativ.mfg.de/cross-innovation-vernetzung/buchmesse/bewerbung möglich. Für Rückfragen findet am Dienstag, 29. April 2025, von 12 bis 12.30 Uhr eine Q&A-Session mit Fragen und Antworten statt. Anmeldungen per E-Mail an feldmann@mfg.de.

Über den Landesstand auf der Frankfurter Buchmesse

Seit 2016 präsentieren die MFG und ihre Partner an einem gemeinsamen Stand auf der weltweit größten Buchmesse in Frankfurt innovative Lösungen für die Buch- und Verlagsbranche. Unter dem Motto „Future Publishing – Future Content“ stellen ausgewählte Start-ups, Verlage und innovative Unternehmen aus Baden-Württemberg ihre Programme und Anwendungen dem Fachpublikum vor. Der Baden-Württemberg-Stand wird verantwortet von der MFG Baden-Württemberg, unterstützt durch den Börsenverein des Deutschen Buchhandels Baden-Württemberg, die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg in der UNESCO City of Literature Heidelberg und die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH. Der Messeauftritt wird gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg. Weitere Informationen auch online unter https://kreativ.mfg.de/.

Quelle: Stadt Heidelberg