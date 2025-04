Heidelberg – Bewegungs- und Begegnungsfest auf der „alla hopp!-Anlage“ am Sonntag, 4. Mai – Dietmar Hopp Stiftung feiert Jubiläum – Auftakt der „Sport im Park“-Saison

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Unter dem Titel „hopp! bewegt“ lädt die Stadt Heidelberg am Sonntag, 4. Mai 2025, ab 11 Uhr zu einem großen Bewegungs- und Begegnungsfest auf der „alla hopp!-Anlage“ am Harbigweg in Heidelberg-Kirchheim ein. Anlass ist das 30-jährige Bestehen der Dietmar Hopp Stiftung, die seit 1995 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte in den Bereichen Medizin, Bildung, Soziales und Jugendsport unterstützt. Vor fast zehn Jahren hat sie insgesamt 19 „alla hopp!-Anlagen“ errichtet und den Kommunen in der Metropolregion Rhein-Neckar geschenkt, darunter auch Heidelberg.

Sport in der Lebensspanne erleben und mitmachen

Von 11 bis 17 Uhr gibt es an dem Aktionstag Mitmachangebote für alle Altersgruppen und Informationsstände zu den Themen Sport, Medizin, Soziales, Bildung und Klimaschutz. Das Motto ist „Sport in der Lebensspanne“ und spricht alle Generationen an – von Kindern und Jugendlichen über Erwachsene in der Lebensmitte bis hin zu Seniorinnen und Senioren. Beteiligt sind neben der Stadt Heidelberg und der Dietmar Hopp Stiftung auch der Verein Anpfiff ins Leben e. V., die AOK sowie viele weitere Vereine und Institutionen. Die Veranstaltung wird um 12.30 Uhr mit Grußworten von Bürgermeisterin Stefanie Jansen und von der Dietmar Hopp Stiftung offiziell eröffnet.

„Sport im Park“-Reihe startet in die fünfte Saison

In der Gruppe an der frischen Luft etwas Gutes für den eigenen Körper tun: Das können Heidelbergerinnen und Heidelberger bei „Sport im Park“. Das Angebot der Stadt Heidelberg, des Sportkreises Heidelberg und von Heidelberger Sportvereinen startet bereits in die fünfte Saison. Es ist ein kostenloses Gesundheits- und Fitnesstraining für Untrainierte wie für Sportliche aller Altersgruppen. In allen Stadtteilen Heidelbergs finden insgesamt 38 Sportkurse statt – von Aerobic über Nordic Walking bis hin zu Zumba. Durchgeführt werden die Kurse durch geschulte Übungsleiterinnen und Übungsleiter. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Das Programm und ein Newsletter sind online verfügbar unter www.heidelberg.de/sportimpark. Am Sonntag, 4. Mai 2025, findet zum Auftakt ein Zumba-Kurs um 11 Uhr und ein Hatha Yoga-Kurs um 15 Uhr auf der „alla hopp!-Anlage“ statt.

Dietmar Hopp Stiftung vor Ort

Vertreterinnen und Vertreter der Dietmar Hopp Stiftung sind auf der Veranstaltung präsent und stehen für Fragen rund um die Stiftung zur Verfügung. Außerdem präsentiert sich der Verein Anpfiff ins Leben, der 2001 unter anderem von Dietmar Hopp ins Leben gerufen wurde und seitdem von seiner Stiftung gefördert wird. Der Verein ist bekannt für seine sogenannte 360-Grad-Förderung von Kindern und Jugendlichen in Sportvereinen und bietet Vereinsberatungen an.

Das Programm im Überblick:

• 11 bis 12.15 Uhr: „Sport im Park”-Kurs Zumba

• 12.15 bis 12.30 Uhr: Ukraine-Chor der Bonhoeffergemeinde

• 12.30 Uhr: Grußworte durch Bürgermeisterin Stefanie Jansen und die Dietmar Hopp Stiftung

• 14 bis 14.45 Uhr: „alla hopp!“-Fitnessgruppe – Übungen mit und für Senioren

• 15 bis 16 Uhr: „Sport im Park”-Kurs Hatha Yoga

• 11 bis 15.30 Uhr: KTG Heidelberg – „Kinder in Bewegung” – Mitmachparkours für Kinder

• 11 bis 17 Uhr: Sportkreis Heidelberg e. V., Fitnessstudio im Freien

• 11 bis 17 Uhr: Anpfiff ins Leben e. V., Bewegungselemente zum Mitmachen

• 11 bis 17 Uhr: Klima Arena Sinsheim, Infostand mit Steckspiel „Klimabewusst Leben“

• 11 bis 17 Uhr: AOK – Die Gesundheitskasse Rhein-Neckar-Odenwald, Glücksrad, Hüpfburg

• 11 bis 17 Uhr: Seniorenzentrum Kirchheim, Infostand

• 11 bis 17 Uhr: SG Heidelberg-Kirchheim e. V., 3×3 Showturnier im Basketball zum Mitmachen

• 11 bis 17 Uhr: OnkoAktiv am NCT Heidelberg e.V., Fitnesstest

• 11 bis 17 Uhr: Sport im Park, Infostand

• 11 bis 17 Uhr: Amt für Sport und Gesundheitsförderung, Quiz rund um Hitzeschutz

• 11 bis 17 Uhr: Abteilung Prävention und Gesundheitsförderung der Pädagogischen Hochschule Heidelberg: Infos zu Studiengängen

• 11 bis 17 Uhr: aktivijA e. V., Infostand zum Sportangebot für 60+

Anfahrt: Hinweise zum Parken und zum ÖPNV

Direkt an der Anlage stehen keine Parkplätze für Autos zur Verfügung. Parkmöglichkeiten bestehen auf dem Parkplatz Messplatz Kirchheim, Ecke Harbigweg/Kirchheimer Weg (Fußweg circa 600 Meter) und auf dem Parkplatz Sportzentrum-Süd, Pleikartsförster Straße (Fußweg circa 350 Meter).

Die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr ist mit der Buslinie 33 bis zur Haltestelle Gregor-Mendel-Realschule (Fußweg circa 300 Meter) und mit der Straßenbahnlinie 26 bis zur Haltestelle Messplatz (Fußweg circa 600 Meter) möglich.

Hintergrund: Gegründet 1995, ermöglicht die Dietmar Hopp Stiftung seit 30 Jahren die Umsetzung gemeinnütziger Projekte in der Metropolregion Rhein-Neckar. Seit der Gründung hat die Stiftung Fördermittel von mehr als einer Milliarde Euro ausgeschüttet. Damit gehört sie zu den größten Privatstiftungen Europas. Aus persönlichen Gründen des Stifters liegt der Schwerpunkt der Arbeit der Stiftung in der Metropolregion Rhein-Neckar. Auf Antrag fördert die Stiftung Projekte gemeinnütziger Organisationen in den Bereichen Medizin, Bildung, Soziales, Jugendsport und Klimaschutz. Am bekanntesten sind die 19 Bewegungs- und Begegnungsanlagen „alla hopp!“, diese wurden zwischen 2015 und 2017 für 45 Millionen Euro errichtet und den Kommunen geschenkt – unter anderem auch Heidelberg.

Quelle: Stadt Heidelberg