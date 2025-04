Frankenthal – Malkurs „Aquarell und Mischtechniken“ an der vhs

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab Samstag, den 10. Mai findet an der vhs Frankenthal der Malkurs „Aquarell und Mischtechniken“ statt. Die Teilnehmenden lernen die Grundlagen der Aquarellmalerei kennen. Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Sie erhalten Informationen zur Materialkunde (Papier- und Pinselsorten, Aquarellfarben, Acrylfarben), erlernen unter Anleitung Schritt für Schritt die Grundlagen der Farbmischung und der Bildgestaltung sowie verschiedene Aquarelltechniken (Nass auf Trocken, Nass in Nass). Neben dem Malen mit Aquarellfarben haben die Kursteilnehmenden Gelegenheit mit verschiedenen Mischtechniken und Materialien zu experimentieren. Das Gelernte können sie in eigenen kreativen Malprojekten anwenden. Der Kurs für Anfänger und Fortgeschrittene richtet sich an alle, die Freude am Experimentieren mit verschiedenen Farben und Materialien haben. Der Kurs umfasst vier Termine und findet jeweils von 10 bis 13 Uhr statt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der Geschäftsstelle der vhs, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Tel. 06233 349203, Fax 06233 349205, E-Mail info@vhs-ft.de und unter www.vhs-ft.de.

Quelle: Volkshochschule Frankenthal