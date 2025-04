Südliche Weinstraße – Mehr als 325.000 Euro für katholische Kita Venningen – Kreis übernimmt 40 Prozent der Umbaukosten

Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Die katholische Kindertagesstätte „St. Georg“ in Venningen wird umgebaut und erweitert.

Nach Fertigstellung soll die Kita Kapazität für bis zu 50 Kinder haben. Der Landkreis trägt 40 Prozent der nicht

gedeckten zuwendungsfähigen Kosten. Der entsprechend der neuen Kreisrichtlinie aktualisierte

Zuwendungsbescheid, den Landrat Dietmar Seefeldt in Venningen übergeben haben, beläuft sich

demnach auf 325.859,94 Euro.

Für die Kinder aus Venningen stehen derzeit bis zu 50 Kita-Plätze in der katholischen Kindertagesstätte

im Ort zur Verfügung. Davon erfüllen zehn allerdings nicht den Rechtsanspruch auf durchgängige

Betreuung. In der Gemeinde entsteht außerdem ein Neubaugebiet mit 45 Bauplätzen. Daher wird mit

einem steigenden Bedarf an Kita-Plätzen in den nächsten Jahren gerechnet. Damit der Rechtsanspruch

für alle Kinder in Venningen in den kommenden Jahren erfüllt werden kann, soll die bestehende

Einrichtung deshalb entsprechend den gesetzlichen Vorgaben für bis zu 50 Ganztagsplätze ausgebaut

werden.

Im Konzept ist außerdem in einem zweiten Bauabschnitt die Erweiterung der Einrichtung auf

bis zu 75 Plätze vorgesehen. Dieser Abschnitt soll allerdings erst umgesetzt werden, wenn konkret

absehbar ist, dass die dann vorhandenen 50 Plätze nicht mehr ausreichen.

Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich auf 834.149,84 Euro, davon sind 814.649,84 Euro

zuwendungsfähig. Eine Landesförderung aus dem Sonderprogramm Kita-Bau 2024 wurde im

vergangenen Herbst abgelehnt, sodass der Kreisanteil bei 325.859,94 Euro liegt.

Bildunterschrift: Bei der Bescheidübergabe von links nach rechts: Landrat Dietmar Seefeldt, Kita-

Leiterin Anke Bruckner, Venningens Ortsbürgermeister Jürgen Leibfried und Daniel Salm,

Bürgermeister der Verbandsgemeinde Edenkoben. Foto: Kita

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße