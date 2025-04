Speyer – Tag der offenen Traukapelle im Adenauerpark am 30. April

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Adenauerpark finden in der besonderen Atmosphäre der Gotischen Kapelle jedes Jahr standesamtliche Trauungen statt. Das Standesamt der Stadt Speyer bietet 2025 an drei Samstagen – 14. Juni, 28. Juni und 12. Juli – jeweils fünf Trauungen an. Die Termine hierfür waren auch in diesem Jahr aufgrund der hohen Nachfrage bereits frühzeitig vergeben.

Die insgesamt 15 Hochzeitspaare sowie alle weiteren Interessierten sind herzlich eingeladen, die geschmückte Traukapelle am Mittwoch, 30. April 2025, zwischen 14 und 17 Uhr zu besichtigen und mit ihrem Standesbeamten oder ihrer Standesbeamtin ins Gespräch zu kommen.

Hartmut Jossé, Leiter des Speyerer Standesamtes, heißt gemeinsam mit den Standesbeamt*innen die Gäste am Tag der offenen Traukapelle bei Brezeln und Getränken willkommen. Dabei gibt es ausreichend Gelegenheit, beispielsweise Fragen zum Ablauf des Hochzeitsfestes oder zur Ausstattung mit dem Team des Standesamtes in Ruhe zu besprechen.

Die Gotische Kapelle aus dem frühen 16. Jahrhundert befindet sich in einer der schönsten Parkanlagen Speyers und bietet Sitzplätze für bis zu 100 Gäste. Das Standesamt der Stadt Speyer bietet seit dem Jahr 2009 Trauungen in dieser Location an. Die Gebühr für eine Eheschließung in der Kapelle im Adenauerpark beträgt 800 Euro.

Informationen zum Thema Heiraten in Speyer gibt es unter www.speyer.de/heiraten. Termine für Trauungen können im Online-Traukalender unter www.speyer.de/traukalender bis zu einem Jahr im Voraus reserviert werden.

Foto honorarfrei, © Klaus Venus

Quelle: Stadtverwaltung Speyer