Rhein-Pfalz-Kreis – „Athen“ öffnet im Mai – Pächterwechsel in VfL-Gaststätte vollzogen

Rhein-Pfalz-Kreis – Neuhofen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ab Mai wird die VfL-Vereinsgaststätte in Neuhofen wieder wie gewohnt Gäste bewirten: Im „Athen“ bieten die neuen Pächter – in neu gestalteten Räumen – abwechslungsreiche Gerichte mit mediterranem Flair an. Künftig ist Orelja Jaupaj mit ihrem Team für den gastronomischen Betrieb im Vereinsheim verantwortlich.

Das Team des Restaurants „Athen“ sorgt im Vereinsheim des VfL Neuhofen für das leibliche Wohl aller Gäste, die hier Speisen und Getränke in gemütlicher Atmosphäre zu sich nehmen möchten. Die Gaststätte bietet neben freundlichem Service und fairen Preisen eine umfangreiche Auswahl an verschiedenen Gerichten für jeden Geschmack.

Die „Athen“-Küche möchte möglichst viele Gäste von ihrer Qualität überzeugen und hofft auf rege Restaurantbesuche. Das Restaurant ist unter der Rufnummer 06236/1263 und der E-Mail-Adresse restaurant@athenskuche.de erreichbar.

Das „Athen“-Team richtet auch Familienfeiern, Abende für geschlossene Gesellschaften und anderen Festivitäten aus. Mehr zu den möglichen Arrangements lassen sich bei einem persönlichen Gespräch direkt vor Ort erfahren. Das Restaurantpersonal geht dabei gerne auf die Wünsche der Gäste ein.

Quelle/ Foto: Orelja Jaupaj, neue Pächterin der VfL-Vereinsgaststätte, und Christian Klaverveld, Vorstand des VfL Neuhofen.