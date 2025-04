Hockenheim. Am Wochenende findet vom 25. bis 27. April 2025 die Frühling-Veterama wieder im Fahrerlager und in den Boxen des Hockenheimrings Baden-Württemberg statt. Die Veterama gibt es seit 1975 und feiert in diesem Jahr bereits ihr 50-jähriges Jubiläum. Die Veterama ist der größte Oldtimermarkt in Europa. In Hockenheim werden 20.000 Besucher bei ca. 2.000 Aussteller ... Mehr lesen »