Landau – Vorsicht Trickdiebe – Unbekannter entwendet Bargeld von Seniorin

Landau/südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Mittwoch, den 23. April 2025, gegen 16:30 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer Bewohnerin. Die Geschädigte wurde im Aufzug von einem unbekannten Mann angesprochen, der ihr einen 20-Euro-Schein überreichte und vorgab, dass sie diesen verloren habe. Die Dame verneinte dies und öffnete dabei ihre mitgeführte Banktasche. Der Täter ergriff das in der Tasche befindliche Scheingeld und flüchtete anschließend durch das Treppenhaus in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.