Hockenheim – Am Wochenende findet die VETERAMA auf dem Hockenheimring statt

Hockenheim. Am Wochenende findet vom 25. bis 27. April 2025 die Frühling-Veterama wieder im Fahrerlager und in den Boxen des Hockenheimrings Baden-Württemberg statt. Die Veterama gibt es seit 1975 und feiert in diesem Jahr bereits ihr 50-jähriges Jubiläum. Die Veterama ist der größte Oldtimermarkt in Europa. In Hockenheim werden 20.000 Besucher bei ca. 2.000 Aussteller erwartet, es gibt viele Autos, Motorräder und Fahrräder, Ersatzteile, Reifen- und Werkzeughändler, Literatur.



Die Öffnungszeiten der Veterama sind am Samstag 26. April von 8.30 bis 18 Uhr und am Sonntag 27. April ist der Besuch von 8.30 bis 16 Uhr möglich. Mit dem Premium-Ticket für 3 Tage (kostet 25 Euro) können die Oldtimerfans schon am Freitag (25. April) von 12 bis 20 Uhr bei der Veterama auf Schnäppchenjagd gehen. Die Tageskarte für den Besuch am Samstag und Sonntag kostet jeweils 12 Euro, das Kombi-WE-Ticket für am Samstag und Sonntag kostet 18 Euro. Ermäßigte Tickets für Schüler bzw. Studenten und Familienkarten sind direkt an den Tageskassen am Hockenheimring erhältlich, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Die Herbst-Veterama findet dann vom 10.-12. Oktober 2025 wieder in Mannheim statt. Auf dem Maimarktgelände in Mannheim werden ca. 50.000 Sammler erwartet. Weitere Informationen über die Veterama gibt es unter www.veterama.de.

Text : Michael Sonnick

Foto 1: Auf der Veterama werden viele Motorräder angeboten, hier eine Horex Regina 350 ccm (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: Viele tolle Oldtimer-Autos gibt es auf der Veterama zu bestaunen (Foto Michael Sonnick)