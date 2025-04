Frankenthal – Erkenbert-Museum Frankenthal (Pfalz): Objekt des Monats Mai: Neuer Pfalzführer von Emil Heuser

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Sommerzeit ist Reisezeit und für viele ist ein Reiseführer neben Sonnencreme und Badeanzug im Gepäck unverzichtbar.

Ihren Ursprung haben Reiseführer bereits in der Antike. Ihre heute bekannte handliche Form

entwickelte sich jedoch erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts, da die Verbreitung der

Eisenbahn und Dampfschifffahrt ein einfacheres und erschwinglicheres Reisen im In- und

Ausland ermöglichte. Reiseführer mit nützlichen Informationen wurden daher zu wichtigen

Reisebegleitern. Sie führten nicht nur in ferne Ländern, sondern brachten aufgrund der

leichteren Erreichbarkeit auch Reiseziele in der heimatlichen Umgebung näher.

Mehr zum Objekt

Dass die Pfalz schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein beliebtes Reise- und Ausflugsziel

war, zeigt der 1912 bereits in der fünften Auflage erschienene „Neue Pfalzführer“ von Emil

Heuser. Als kleinformatiges Reisehandbuch versorgte der Pfalzführer Touristen und

Einheimischen mit nützlichen Informationen zur Geschichte und Natur sowie Stadtplänen

und Inspirationen für Tagesausflüge, um „[…] die Pfalz als Erholungsland bekannt zu

machen […].“

Am Mittwoch, 7. Mai, um 16 Uhr stellt das Team des Erkenbert-Museums Frankenthal (Pfalz)

im „Gespräch zum Objekt des Monats“ in der Stadtbücherei Wissenswertes zum Objekt vor

und lädt Gäste zum Mitreden ein.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mehr zum Projekt

Das „Objekt des Monats“ ist ein gemeinsames Projekt des Erkenbert-Museums Frankenthal

(Pfalz) und der Stadtbücherei, bei dem im Wechsel besondere Objekte des Museums in

einer Vitrine im Eingangsbereich der Stadtbücherei ausgestellt werden. Hintergrund ist die

derzeitige Schließung des Museums aufgrund anstehender Sanierungsarbeiten. Das

Museum wird in dieser Zeit mit einer Reihe von Aktionen und Ausstellungen unter dem Motto

„Das Museum in der Stadt“ für die Öffentlichkeit sichtbar bleiben. Mehr unter

www.frankenthal.de/erkenbert-museum.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)