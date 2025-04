Frankenthal – 50. Strohhutfest KSB-Strohhutfestlauf Strohhutfestlauf mit neuem Namen, neuer Strecke und neuer Wertungskategorie

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Wenn vom 29. Mai bis 1. Juni das Strohhutfest gefeiert wird, darf ein Programmpunkt nicht fehlen: Traditionell können sich alle, die nach drei Tagen Feiern noch Energie haben, beim KSB-Strohhutfestlauf am Sonntag, 1. Juni auspowern. Zum 50. Strohhutfest erwarten große und kleine Laufbegeisterte gleich mehrere Neuerungen.

Neuer Name: KSB-Strohhutfestlauf

Mit dem diesjährigen Hauptsponsor KSB bekommt auch der Strohhutfestlauf einen neuen Namen: Zum Jubiläum heißt der beliebte Lauf KSB-Strohhutfestlauf.

Start und Ziel auf dem Rathausplatz

Wo am Vorabend noch gefeiert wird, dürfen sich die mehr als 400 erwarteten Läufer auf einen besonderen Streckenverlauf freuen: Zum ersten Mal finden Start und Ziel des KSB-Strohhutfestlaufs auf dem Rathausplatz statt. Von hier geht es die Gleis 4 Meile entlang auf den aus früheren Jahren bekannten Rundkurs durch die Innenstadt. Vier Mal muss die Runde absolviert werden, bevor die Läufer nach rund 5,5 km zurück auf den Rathausplatz einbiegen. Die Teilnehmer des Schülerlaufs absolvieren die gleiche Strecke – für sie geht es allerdings nur auf zwei Runden und 2,7 km lang durch die Stadt. Die kleinsten Teilnehmer starten an der Gleis4-Bühne und biegen nach 240 Metern auf dem Rathausplatz ins Ziel ein. Für sie findet die Siegerehrung direkt im Anschluss auf der Bühne des Kinderstrohhutfests in der Willy-Brandt-Anlage statt. Alle anderen Läufer werden ab 13 Uhr auf der Bühne auf dem Rathausplatz geehrt.

Frühere Starts

Um nicht in etwaiger frühsommerlicher Mittagshitze laufen zu müssen, werden die Startzeiten in diesem Jahr vorverlegt: Die Bambinis starten um 10 Uhr, Schüler um 10.30 Uhr und der Hauptlauf beginnt bereits um 11 Uhr.

Neue Kategorie „Blaulichtfamilie“

Sie sorgen nicht nur auf dem Strohhutfest für Sicherheit und werden dafür in diesem Jahr besonders geehrt: Erstmals gibt es beim KSB-Strohhutfestlauf eine eigene Sonderwertung für die Blaulichtfamilie (Feuerwehr, THW, DLRG, DRK, Polizei etc.). Bewertet werden jeweils die fünf schnellsten Läufer der Gruppe. Es wird empfohlen, in dieser Kategorie gesammelte Mannschaftsanmeldungen vorzunehmen, damit die Einheitlichkeit des Gruppennamens gewährleistet ist. Die Teilnahme in dieser Kategorie ist nur bei Voranmeldung möglich.

Jetzt online anmelden

Die Anmeldung zum Lauf ist bereits unter www.br-timing.de möglich. Die Startgebühr beträgt für Schüler fünf und Erwachsene zehn Euro. Die Online-Anmeldungen ist bis Samstag, 31. Mai, 18 Uhr möglich. Bei Voranmeldung bis 25. Mai werden die Startnummern postalisch zugeschickt. Eine Nachmeldung ist nur noch direkt am Lauftag ab 9 Uhr bis 30 Minuten vor dem Lauf gegen eine zusätzliche Gebühr von fünf Euro im Wettkampfbüro in der Willy-Brandt-Anlage möglich.

Helfer gesucht

Die Veranstalter erwarten wieder einen großen Zulauf. Im letzten Jahr gingen knapp 600 Läufer an den Start. Zur Absicherung werden noch Helfer als Streckenposten entlang der Laufstrecke gesucht. Als Dankeschön erhält jeder Helfer einen Gutschein für die Lux-Kinos. Die Anmeldung ist per Formular auf www.frankenthal.de/strohhutfest unter dem Menüpunkt „Strohhutfestlauf“ möglich. Hier sind auch weitere Informationen und der direkte Link zur Anmeldung zu finden. Rückfragen beantwortet Oksana Ksionsek unter 06233 89 453 bzw.

oksana.ksionsek@frankenthal.de.

Quelle Stadt Frankenthal