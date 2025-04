Deidesheim – Schmuckdiebstahl aus Caritas-Altenzentrum

Deidesheim / Metropolregion Rhein-Necka.(ots) Gegen 18:00 Uhr, am Mittwoch, den 23.04.2025, betrat ein unbekannter Mann das Caritas-Altenzentrum in Deidesheim. Eine aufmerksame Mitarbeiterin führte den Mann in das Foyer des Gebäudes, da dieser unklare Angaben zu seinem Besuch machte. In einem unbeobachteten Moment gelang es dem Mann in einige Wohnräume des Erdgeschosses, nahe des Ausgangs zu gelangen. Dort konnte er in einem Wohnraum ein abgeschlossenes Wertfach gewaltsam öffnen und mehrere Schmuckstücke im Wert von ca. 3.000EUR entwenden. Das Personal sah den Mann nur noch aus dem Gebäude in Richtung Bahnhof rennen. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 45 Jahre, 170-175cm groß, schmächtige Figur, dunkle kurze Haare (Seiten leicht angegraut), ungepflegter 3-Tage-Bart, bekleidet mit dunkler Jeans, einer dunkelblauen Steppjacke, einer hellgrauen Schiebermütze, hatte eine braune Männerhandtasche umhängen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen wenden sich bitte unter der 06324-9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de direkt an die Polizei Haßloch.