Bad Dürkheim feiert ein Jahrtausend Geschichte

Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Klosterruine Limburg ist weit mehr als ein Baudenkmal – sie ist ein lebendiges Symbol der Geschichte und ein fester Bestandteil der kulturellen Identität von

Bad Dürkheim. Seit über 1.000 Jahren prägt sie die Region und zieht Menschen aus aller

Welt in ihren Bann.

Anlässlich dieses bedeutenden Jubiläums erwartet die Besucherinnen und Besucher ein

Jahr voller besonderer Veranstaltungen: Neben einer virtuellen Ausstellung, die bereits

online erlebbar ist, sorgen zahlreiche weitere Ausstellungen, Fachvorträge und

exklusive Sonderführungen für faszinierende Einblicke in die Geschichte der Limburg.

„Das 1.000-jährige Jubiläum der Klosterruine Limburg ist ein Meilenstein für

Bad Dürkheim. Besonders die drei großen Veranstaltungen – der feierliche Festakt, das

erlebnisreiche Jubiläumswochenende und der hochkarätig besetzte Limburg Sommer –

bieten einzigartige Gelegenheiten, Geschichte hautnah zu erleben. Ich lade alle

Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste herzlich ein, mit uns dieses besondere Jubiläum zu

feiern,“ so Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt. Kulturdezernent Claudius Güther

unterstreicht, dass neben herausragenden Künstlern vor allem die Bad Dürkheimer

Bürgerinnen und Bürger in das Jubiläum eingebunden sind.

„Die Limburg gehört zu Bad Dürkheim wie der Wurstmarkt oder das Riesenfass. Ihre Geschichte ist untrennbar mit

der Stadt verbunden. Deswegen ist es uns bei der Gestaltung des Programms auch

besonders wichtig gewesen, die Bürgerinnen und Bürger, gleich ob alt oder jung, zu

beteiligen. Das sieht man am Programm, bei dem die städtische Musikschule ebenso wie

der Kunstverein oder das Theater an der Weinstraße und viele weitere Vereine der Stadt

eingebunden sind. Die Verbundenheit zeigt sich aber auch an den zahlreichen

Einsendungen von Limburg-Erinnerungsstücken und Bildern, die in einer Ausstellung im

Stadtmuseum gezeigt werden.“

Festakt am 17. Mai 2025 | Ein feierlicher Auftakt

Am Samstag, 17. Mai 2025 um 14:30 Uhr, wird das Jubiläum mit einem offiziellen Festakt

im Innenschiff der Klosterruine Limburg feierlich gewürdigt. Zu den Ehrengästen zählen

Innenminister Michael Ebling, Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Dr. Markus Fritz-

von-Preuschen von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE).

Die Zeremonie wird durch Festreden und musikalische Darbietungen umrahmt und hebt die

herausragende Bedeutung der Limburg als kulturelles Erbe hervor.

Erlebniswochenende am 17. und 18. Mai 2025

Im Anschluss an den Festakt eröffnet das Erlebniswochenende eine einzigartige

Gelegenheit, die Klosterruine in all ihren Facetten zu erleben. Mitreißende Theater- und

Musikaufführungen sowie die feierliche Verleihung des renommierten Limburg-Preises

für Literatur machen die Vergangenheit lebendig. Highlights sind unter anderem

exklusive Theaterinszenierungen, ein Konzert von „The Gregorian Voices“ und

künstlerische Live-Performances.

Der Eintritt an beiden Tagen ist frei. Ein kostenfreier Pendelbus verkehrt zwischen dem

Wurstmarkt- und dem Bahnhofsvorplatz und erleichtert die Anreise.

Limburg Sommer 2025 – Ein Festival der Extraklasse

Ein besonderer Höhepunkt im Jubiläumsjahr ist der Limburg Sommer, der 2025 in noch

nie dagewesener Größe stattfindet. Die beeindruckende Kulisse der Klosterruine wird zur

Bühne für außergewöhnliche Musiker und Künstler aus aller Welt. Freuen Sie sich unter

anderem auf Corvus Corax mit „1.000 Jahre Tanzmusik“, den britischen Star-Violinisten

Nigel Kennedy und Jazz-Sänger Curtis Stigers. Diese Konzerte versprechen

unvergessliche Momente in einer einzigartigen Atmosphäre.

Alle Details zum Programm sind unter www.limburgjubilaeum.de abrufbar.

Quelle: Stadtverwaltung Bad Dürkheim