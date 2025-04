Weinheim – Der nächste Stoff für die Heimattage – Frauen nähen gemeinsam eine Patchworkdecke für das Internationale Picknick – Wer will mitmachen?

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das gehäkelte Weinheim, das man im Moment im Weinheimer Museum bestaunen kann, hat für Aufsehen gesorgt – und dient bereits als Beispiel für die nächste Handarbeit, die neuen Stoff gibt für die Heimattage Baden-Württemberg, die das ganze Jahr über in Weinheim stattfinden.

Jetzt hat sich in der Weinheimer Stadtbibliothek, wo auch „Woinem in Masche“ seinen Lauf genommen hat, zum ersten Mal eine Gruppe von Frauen getroffen, um gemeinsam eine große und bunte Patchworkdecke zu nähen. Die Idee stammt von Barbara Mader und entstand, als die engagierte Weinheimerin, die auch bei der Häkel-Gruppe ihren Beitrag geleistet hat, neulich des gedruckte Hemattage-Programm studierte. Dabei stieß sie auf die vier Termine, die für ein Internationales Picknick auf der Schlosspark-Wiese vorgesehen sind: Am 18. Juni, am 18. Juli, am 20. August und am 17. September, jeweils um 17 Uhr. Der 18. Juni ist sogar der Internationale Tag des Picknicks.

Zum gemeinsamen Genießen könnte man doch auch auf einer großen Patchworkdecke Platz nehmen, findet Barbara Mader, die gleich ein paar Mitstreiterinnen fand – aber es können gerne noch mehr Frauen und Männer sein, die im wahrsten Sinne des Wortes ihren Teil beitragen können. „Es soll eine Decke mit vielen bunten Quadraten werden, ganz schlichte Quadrate sind genauso willkommen wie auch interessante Motive“, motiviert Barbara Mader. Dafür wird noch Unterstützung gesucht: Menschen, die gerne nähen und mithelfen möchten, sind herzlich willkommen. Wer Lust hat und sich daran beteiligen möchte, kann sie unter der Mail-Adresse: patchwork.heimattage2025@gmx.de kontaktieren.

Beim Internationalen Picknick an den Heimattagen, das unter dem Veranstaltungskapitel „Weinheim geht durch den Magen“, steht, bringen die Menschen – bestenfalls aus verschiedenen Kulturen – ihr Essen und Trinken mit, dann kann man sich austauschen und Köstlichkeiten aus anderen Küchen probieren.



Mehr auf www.heimattage2025.de

Quelle: Stadt Weinheim