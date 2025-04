Viernheim – Sport im Park 2025 mit viel Programm – Gemeinsam sportlich durch den Sommer – Fünfte Saison des erfolgreichen Formats startet am 5. Mai

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die warme Jahreszeit steht vor der Tür – und damit auch die fünfte Auflage des beliebten Bewegungsformats „Sport im Park“. Vom 5. Mai bis 17. August 2025 lädt die Stadt Viernheim gemeinsam mit Viernheimer Vereinen und der städtischen Volkshochschule (VHS) wieder alle sportbegeisterten Bürger ein, unter freiem Himmel sportlich aktiv zu werden. „Kostenlos, unverbindlich und ohne Anmeldung – einfach vorbeikommen und mitmachen“ lautet das Motto.

„Sport im Park hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil unseres städtischen Sommerprogramms entwickelt. Es ist ein großartiges Beispiel dafür, wie gemeinschaftliche Bewegung an der frischen Luft und das Vereinsleben auf unkomplizierte Weise zusammenfinden. Alle Bürger sind herzlich eingeladen, mitzumachen, neue Angebote auszuprobieren und aktiv in den Sommer zu starten, unabhängig von Fitnessgrad, Vorkenntnissen oder Alter,“ freut sich Bürgermeister Matthias Baaß.

Die reguläre Saison von „Sport im Park“ endet am 6. Juli – doch wie im letzten Jahr geht das Bewegungsprogramm in den hessischen Sommerferien weiter. Ein ergänzendes Ferienangebot bis zum 17. August sorgt dafür, dass auch in dieser Zeit niemand auf Sport im Freien verzichten muss. Einige Formate enden mit Beginn der Ferien, dafür kommen neue Angebote und abwechslungsreiche Specials hinzu. Lediglich an Feiertagen macht das Programm eine Pause.

Vielfältiges Wochenprogramm an fünf Standorten

Insgesamt an fünf Viernheimer Orten wird in diesem Sommer „Sport im Park“ durchgeführt: im Familiensportpark West, Museumsgarten sowie am Anglersee, im Tivolipark und im Waldschwimmbad. Amtsleiter des Kultur- und Sportamtes, Jan Krasko betont: „Wir freuen uns, dass es gelungen ist, neue und bewährte Elemente miteinander zu verbinden. So können wir sowohl treue Teilnehmende als auch neue Interessierte ansprechen und zur Bewegung im Alltag motivieren.“

Das diesjährige Programm bietet wieder zahlreiche Angebote für alle Altersgruppen – viele davon im wöchentlichen Rhythmus und mit einer Dauer von 45, 60 oder sogar 90 Minuten. Montags startet der TSV Amicitia 1906/09 Viernheim e. V. um 10 Uhr mit „Fit in die Woche“ (ab 7. Juli), am Abend bringt die VHS mit „Karibischen Tänzen“ (5. Mai bis 6. Juli, 18 Uhr) Schwung in den Familiensportpark. Dienstags um 16 Uhr lädt das Kinderprogramm „Sport im Park Kids“ zu Bewegung und Spiel ein – abwechselnd mit der Kindersportschule des TV 1893 Viernheim e. V. und dem Angebot „Spiel, Sport & Spaß“ sowie mit der „Bewegungsstunde mit Elementen des Kinderyogas“ des TSV Amicitia. Donnerstags erwartet die Teilnehmenden ab 8. Mai um 19 Uhr „Kundalini Yoga“ der VHS im Museumsgarten, freitags geht es im Zweiwochenrhythmus „Achtsam & entspannt ins Wochenende“ – mit stillen Spaziergängen des TSV Amicitia (jeweils 19 Uhr, Treffpunkt vor dem Familiensportpark West). Am Sonntagmorgen heißt es dann: Laufschuhe schnüren! Der Viernheimer Lauftreff bietet von 11. Mai bis 17. August jeweils um 9 Uhr „Lauftreff“ und „Nordic Walking“ am Minigolfplatz Am Sandhöfer Weg an.

Abwechslungsreiche Specials

Ergänzt wird das reguläre Programm durch abwechslungsreiche Specials, die teils neu im Angebot sind. Erstmals dabei sind unter anderem „Yoga auf dem Stuhl“ (8., 15. und 22. Juli, jeweils 18:30 Uhr, Museumsgarten) und KAHA® (17. August, 9:30 Uhr, Anglersee), zwei Angebote der VHS für sanfte Bewegung mit Fokus auf Stabilität, Achtsamkeit und Körperwahrnehmung. Auch der Ski-Club Viernheim e.V. bringt frischen Schwung ins Programm: Am 24. Mai und 2. August gibt es jeweils um 9:30 Uhr ein Hula Hoop Workout, gefolgt von Zumba® um 10:30 Uhr – beides im Familiensportpark.

Zu den bewährten Specials gehört auch in diesem Jahr wieder das Karate-Training im Tivolipark mit dem 1. Viernheimer Karate-Dojo e.V. (22. Mai, 19 Uhr) sowie das 90-minütige spielerische Fahrtraining für Kinder durch die Bikepark-Initiative im Bikepark (Familiensportpark West), das an zwei Donnerstagen (12. und 26. Juni, jeweils 15:30 Uhr) für mehr Sicherheit auf dem Rad sorgt. Für alle, die es ruhiger angehen lassen möchten, bietet die VHS am 29. Juni um 9:30 Uhr Qi Gong am Anglersee an. Und bei sommerlichen Temperaturen lädt Aqua Zumba® im Juli gleich viermal in das Waldschwimmbad ein – jeweils mittwochs (9., 16., 23. und 30. Juli) um 18:30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 18:15 Uhr.

Und wem das noch nicht Abwechslung genug ist, kommt gerne sportlich mit dem Fahrrad zu „Sport im Park“, denn in der Zeit vom 1. bis 21. Mai findet zusätzlich die Aktion STADTRADELN statt, bei der fleißig Fahrradkilometer für die Stadt gesammelt werden können. Weitere Informationen unter www.stadtradeln.de/viernheim.

Alle Termine per Klick im Kalender

Auch in diesem Jahr wird die beliebte Programm-Postkarte im Stundenplanformat wieder an alle Viernheimer Haushalte verteilt – ideal für den Kühlschrank, damit kein Lieblingstermin verloren geht. Noch komfortabler funktioniert die Planung über die ViernheimApp: Erstmals ist „Sport im Park“ dort unter dem Menüpunkt „Events“ mit einer eigenen Rubrik vertreten. Alle Termine sind übersichtlich gelistet und lassen sich mit einem Klick direkt im Smartphone-Kalender speichern. Eine integrierte Kartenfunktion erleichtert zudem die Navigation zu den Veranstaltungsorten.

Ausführliche Informationen zu allen Angeboten, dem Wochenprogramm sowie Hinweisen zur Ausrüstung gibt es online unter www.viernheim.de/sportimpark, in der ViernheimApp sowie regelmäßig auf der Facebook-Seite facebook.com/sportimparkviernheim. Auch kurzfristige Änderungen werden dort bekanntgegeben.

Für Rückfragen steht Theresa Ritzert vom Kultur- und Sportamt telefonisch unter 06204 988 345 oder per E-Mail an tritzert@viernheim.de zur Verfügung.

Quelle/Fotos: Stadtverwaltung Viernheim, (c) Daniel Balzer/Katja Fleck