Mannheim – Torhüter Maximilian Franzreb wechselt zu den Adler Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Adler Mannheim haben sich die Dienste von Maximilian Franzreb gesichert. Der 28-Jährige, in den vergangenen vier Spielzeiten für die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven aktiv, besetzt eine der beiden vakanten Torhüterpositionen und unterschreibt in Mannheim einen Zweijahresvertrag. Franzreb erhält bei den Adlern die Rückennummer 56.

„Max verkörpert den Charakter und die Wettbewerbsfähigkeit, die wir schätzen. In den vergangenen Jahren musste er hart arbeiten, um sich seinen Weg zu einem bewährten Torhüter in der Liga zu verdienen. Wir freuen uns, dass wir Max für uns gewinnen konnten“, sagt Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins.

Der gebürtige Bad Tölzer durchlief die Nachwuchsabteilungen des Hamburger SV, ab 2014 spielte er für die Jugendmannschaft der Hamburg Freezers, bei denen er in der Spielzeit 2014/15 auch sein DEL-Debüt feierte. Nach dem Aus der Freezers wechselte Franzreb im Sommer 2016 zu den Eisbären Berlin, lief mit einer Förderlizenz aber auch für die Lausitzer Füchse in der DEL2 auf. Zwischen 2016 und 2020 hütete der Linksfänger 25-mal das Tor des Hauptstadtclubs, 110-mal stand er beim Kooperationspartner zwischen den Pfosten.

Aufgrund mangelnder Perspektive zog es Franzreb im Januar 2020 in seine Heimatstadt. In Bad Tölz avancierte er prompt zur Nummer eins, in der Saison 2020/21 wurde er zudem zum beste Torhüter der DEL2 gewählt.

Zurück in der PENNY DEL

Franzrebs starke Leistungen weckten Begehrlichkeiten. Im Mai 2021 gaben die Fischtown Pinguins die Verpflichtung des damals 24-Jährigen bekannt. Für Bremerhaven absolvierte Franzreb insgesamt 93 Hauptrunden- und Playoff-Partien, in denen er mit Fangquoten von über 92 Prozent stets zu überzeugen wusste. Mit den Nordlichtern wurde er 2024 sogar Vizemeister. Die positive Entwicklung des ehrgeizigen Keepers rief auch Bundestrainer Harold Kreis auf den Plan. Für die deutsche A-Nationalmannschaft, mit der er aktuell die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft absolviert, bestritt Franzreb bislang fünf Spiele.

„Ich freue mich, künftig das Adler-Trikot tragen zu dürfen. Der Weg, den die Adler vor einiger Zeit eingeschlagen haben, hat mich überzeugt. Gleichzeitig ist der Wechsel nach Mannheim der nächste Schritt in meiner Karriere. An oberster Stelle steht immer die Mannschaft. Nur als Team, nur als Einheit können wir Erfolg haben. Und ich möchte meinen Teil dazu beitragen“, so Franzreb, der es kaum erwarten kann, endlich loszulegen.

Der Kader 2025/26 in der Übersicht

Torhüter: Maximilian Franzreb, Leon Willerscheid

Verteidiger: Tobias Fohrler, John Gilmour, Leon Gawanke, Lukas Kälble

Angreifer: Kristian Reichel, Eric Uba, Luke Esposito, Kris Bennett, Matthias Plachta, Samuel

Soramies, Yannick Proske, Tom Kühnhackl, Marc Michaelis, Maximilian Heim

Quelle: Adler Mannheim