Mannheim – Stadt präsentiert sich auf dem Maimarkt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Von 26. April bis 6. Mai wird die Stadt Mannheim wieder auf dem Maimarkt, Deutschlands größter Regionalmesse, vertreten sein. Über 1.000 Ausstellende werden Innovationen, Klassiker und Sonderschauen präsentieren.

„Der Maimarkt gehört zu Mannheim wie der Wasserturm. Jedes Jahr ist er ein echter Besuchermagnet für die ganze Metropolregion und darüber hinaus”, erklärt Oberbürgermeister Christian Specht und ergänzt: „Am Stand der Stadt Mannheim zeigen wird den Besucherinnen und Besuchern in diesem Jahr, wie spannend und vielfältig es ist, bei der Stadtverwaltung mit ihren über 260 Berufen zu arbeiten. Ich freue mich auf zahlreiche Besucher an unserem Stand.”

Der Messestand F 01-08 der Stadt Mannheim auf dem Freigelände in der Nähe des Haupteingangs bietet ein breites Spektrum an Informationen und Aktivitäten für die Besucherinnen und Besucher. Unter dem Motto „MAch den Unterschied – Arbeiten bei der Stadt Mannheim²” dreht sich in diesem Jahr alles um die Stadtverwaltung als Arbeitgeberin.

Im täglichen Wechsel stellen städtische Dienststellen ihre (Ausbildungs-)Berufe und offenen Jobs vor. Über die gesamte Dauer hinweg geben sie Einblicke in die Arbeit bei der Stadtverwaltung und bieten in einem Quiz die Chance auf attraktive Gewinne, wie Jahreskarten für den Luisenpark oder Gutscheine für die Abendakademie Mannheim. Zusätzlich sorgt eine Fotobox für persönliche Erinnerungen an den Maimarktbesuch. Werktags von 10 bis 12 Uhr berät die Mannheimer Abendakademie zu Fort- und Weiterbildungen.

An jedem Tag der Messe werden am Stand der Stadt Mannheim verschiedene Schwerpunkte gesetzt:

Samstag, 26. April: Vom Insektenhotel bis zur Urnenbestattung: Die Verantwortung der Friedhofsarbeiter*innen der Stadt Mannheim

Sonntag, 27. April: Wie Architekt*innen, Ingenieur*innen und Fachleute für Immobilienwirtschaft und Verwaltung den städtischen Gebäude- und Grundstücksbestand entwickeln, unterhalten und betreuen

Montag, 28. April: Überall gesucht – Aber was macht die Arbeit als Erzieher*in und Sozialpädagogische Assistent*in bei der Stadt Mannheim aus?

Dienstag, 29. April: Entwicklung begleiten, Potenziale entfalten – Sozialarbeiter*in, Sozialpädagog*in in der Kinder- und Jugendarbeit, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*in bei der Stadt Mannheim

Mittwoch, 30. April: Ausbildung und Studium bei der Stadt Mannheim

Donnerstag, 1. Mai: Für mehr Grün in der Stadt – Als Gärtner*innen im Eigenbetrieb Stadtraumservice

Freitag, 2. Mai: Ab in die FlipFlops: Fachangestellte für Bäderbetriebe und Rettungsschwimmer*innen – nicht nur für den Sommer!

Samstag, 3. Mai: Menschen helfen und beraten – im Team Arbeit und Soziales

Sonntag, 4. Mai: Karriere MAchen bei der Feuerwehr!

Montag, 5. Mai: Umweltschutz mal anders: Bauingenieur*innen, Elektroniker*innen und Umwelttechnolog*innen bei der Stadtentwässerung Mannheim

Dienstag, 6. Mai: Arbeiten bei der Stadt Mannheim

Weitere Informationen: www.mannheim.de/maimarkt

Quelle: Stadt Mannheim