Mannheim – Blaue Schuhe soweit das Auge reicht – Abschluss der vierwöchigen Mitmachaktion am gestrigen Earth Day

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – 17 Kreise, aufgebaut aus mehreren hundert blauen Schuhen: Am 22. April, dem internationalen Earth Day, wurde der Alte Messplatz in Mannheim zum künstlerischen Schauplatz. Mit einer eindrucksvollen Installation, die symbolisch für die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen steht, wurde ein starkes Zeichen für eine lebenswerte Zukunft gesetzt. Rund 30 Mannheimer Schulen, Kitas, Vereine und Unternehmen sowie zahlreiche Privatpersonen unterstützten in den vergangenen Wochen die Mitmachaktion „Kunst trifft KliMA” der Klimaschutzagentur Mannheim. Mit der Installation auf dem Alten Messplatz wurde die vierwöchige Kampagne feierlich abgeschlossen.

“Diese Aktion zeigt, wie viel Kraft in gemeinschaftlichem Engagement steckt – und dass der Einsatz für eine lebenswerte Zukunft nicht nur notwendig, sondern auch kreativ, sichtbar und verbindend sein kann. Die 17 Kreise, in Anlehnung an die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, erinnern daran, dass eine lebenswerte Zukunft vieles bedeuten kann. Aber vor allem geht es darum, Mensch und Natur auf einem gesunden Planeten zu schützen. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe,” so Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell, die beim Abschluss von „Kunst trifft KliMA” alle Beteiligten begrüßte und für ihren Einsatz dankte. Der Künstler Frank Schlottmann, der die Idee der blauen Schuhe an die Klimaschutzagentur herangetragen und das Projekt künstlerisch begleitet hat, erklärte, dass einige der bemalten Schuhe ihn zur nächsten Station nach Venedig begleiten werden. Dort werden sie Teil einer weiteren Installation auf dem Markusplatz werden. „Die Bewegung soll weitergehen, indem man ein Paar bemalte Schuhe auf eigene Reisen mitnimmt – ob auf Fahrradtouren, Wanderungen oder Urlaubsreisen – oder eine kleine Installation in der Schule oder im Unternehmen dauerhaft stehen lässt. So wird die Botschaft in die Welt weitergetragen,” erklärt Schlottmann.

Die Aktion startete am 22. März – dem Weltwassertag, der in diesem Jahr mit der WWF Earth Hour zusammenfiel – und machte damit von Anfang an den engen Zusammenhang zwischen Klimawandel, steigenden Meeresspiegeln und der Bedrohung unserer Gewässer deutlich. Die Klimaschutzagentur Mannheim rief dazu auf, alte, nicht mehr tragbare Schuhe in leuchtendem Blau zu bemalen – die Schuhe sind das Symbol für die Rolle des Menschen im Klimageschehen und die Farbe Blau für das Wasser. Einrichtungen und Privatpersonen folgten dem Aufruf. So entstanden im ganzen Stadtgebiet viele kreative Beiträge.

Mit dabei waren die Albrecht-Dürer-Grundschule, Helene-Lange-Schule, Käthe-Kollwitz-Grundschule, Sandhofenschule, Vogelstangschule., Wilhelm-Busch-Schule, Realschule Neckargemünd, Interkulturelles Bildungszentrum Mannheim gGmbH, Evangelische Gemeinde in der Neckarstadt, Gemeindediakonie Johannes-Calvin-Haus, Seniorenzentrum Ida Scipio in Zusammenarbeit mit dem Kinderhaus Herzogenried,, Jugendhaus Schönau, Wohlfahrtswerk BW, Starkmacher e.V., Surfrider Foundation Baden-Pfalz, Peer 23 e.V., Caterpillar, Grünkern, Olaf Ebling – Heizungsbau und Energieberatung, Oxfam Mannheim, Priska’s Unverpacktladen, Stadtmobil, Umgekrempelt, die Stadtbibliothek, Stadtverwaltung Mannheim (Abteilung Klimaschutz und Local Green Deal), Stadtraumservice, Grüne Schule (Stadtpark Mannheim) sowie die MWSP.

Die Klimaschutzagentur dankt allen Beteiligten für ihre Kreativität, ihr Engagement und ihren Beitrag zu einem Projekt. Unter www.klima-ma.de/nachhaltig-leben/earth-hour ist ab sofort eine Bildergalerie von allen Einsendungen zu sehen. Ein Zusammenschnitt wird zudem in den kommenden Tagen auf den Social-Media-Kanälen der Agentur zu sehen sein.

Der Earth Day ist 1970 entstanden und findet jedes Jahr am 22. April statt. Man will, aufzeigen, wie man den Planeten Erde schützen kann und was jeder Einzelne dafür tun kann. Daher lautete dieses Jahr passenderweise das Motto: „Du machst den Unterschied!”, um die Bedeutung und Verantwortung jedes einzelnen hervorzuheben.

Quelle: Stadt Mannheim