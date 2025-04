Malsch – Sichere Abstellmöglichkeit direkt am Bahnhof – 24 neue VRNradboxen für Malsch

Malsch / Metropolregion Rhein-Neckar News – Sichere Abstellmöglichkeit direkt am Bahnhof – 24 neue VRNradboxen für Malsch

Sorgenfrei und nahtlos vom Rad in den Nahverkehr – am Bahnhof Rot-Malsch ist das ab sofort möglich. Bereits seit Mitte des Monats stehen auf Malscher Seite insgesamt 24 neue VRNradboxen zur Verfügung, die nun offiziell in Betrieb genommen wurden.

„Die neuen VRNradboxen sind ein echter Gewinn für Malsch – für Pendlerinnen und Pendler, aber auch für alle, die ihr Fahrrad sicher und wettergeschützt am Bahnhof abstellen wollen”, betont Tobias Greulich, Bürgermeister der Gemeinde Malsch. „Damit setzen wir ein starkes Zeichen für nachhaltige Mobilität direkt vor Ort.”

Die beiden direkt nebeneinanderstehenden 12er-Anlagen bieten Nutzerinnen und Nutzern moderne, digital buchbare Fahrradboxen, die den Umstieg vom Fahrrad in Bus und Bahn besonders komfortabel machen. Die Buchung erfolgt bequem online über www.vrnradbox.de.

Flexible Mietoptionen

Die VRNradboxen in Malsch bieten folgende unterschiedliche Mietoptionen:

Boxen 1-12 sind für die Tages- oder Wochenmiete vorgesehen.

Boxen 13-24 können zusätzlich auch für einen Monat oder sechs Monate gebucht werden.

Die Tarife entsprechen dem bekannten Preismodell, das an allen VRNradbox-Standorten gilt – transparent, einfach und fair. Detaillierte Informationen zu Mietkosten und Verfügbarkeit sind über die Internetseite https://www.vrn.de/mobilitaet/fahrrad/vrnradbox/ abrufbar.

Für Christian Wühl, Abteilungsleiter Planung und Angebot bei der VRN GmbH, ist das Projekt ein weiterer Schritt hin zu einem vernetzten Nahverkehrsangebot. „Mit den VRNradboxen schaffen wir ein modernes Mobilitätsangebot, das Rad und Nahverkehr einfach verbindet. Malsch ist damit Teil einer wachsenden Infrastruktur, die den Umweltverbund stärkt und Mobilität in der Region neu denkt.”

Die Investitionskosten für die Anschaffung und Installation der VRNradboxen, die mit einem Solarpanel ausgestattet sind, belaufen sich auf rund 73.000 Euro. Die Kosten werden durch Fördermittel des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) sowie Zuschüsse der VRN GmbH mitgetragen. Die Gemeinde Malsch ist mit einem Eigenanteil von rund 35.000 Euro an den Kosten beteiligt.

Box buchen und bezahlen – so funktioniert`s:

Bildunterschrift:

Einweihung der VRNradboxen in Malsch (v.l.n.r.):

Derya Kurtisova, VRN GmbH; Tobias Greulich, Bürgermeister der Gemeinde Malsch; Christian Wühl, Abteilungsleiter Planung und Angebot bei der VRN GmbH

Foto/Quelle: VRN GmbH