Ludwigshafen – Yoga-Kurs an der VHS: Die Rolle der Atmung in der Yoga-Praxis

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – An der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen startet am Mittwoch, 30. April 2025, um 19.15 Uhr ein fünfteiliger Yoga-Kurs, der die Atmung in den Mittelpunkt stellt. In der Regel findet die Atmung unbewusst statt. Sie ist die einzige unserer Grundfunktionen, die wir aber auch – zumindest zeitweilig – willentlich beeinflussen können. An diesem Punkt setzt “Pranayama” (die Atmung im Yoga) an. Die Teilnehmenden lernen im Kurs “Die Rolle der Atmung in der Yoga-Praxis” die Atmung willentlich zu vertiefen, zu verlangsamen und entspannend zu genießen. Diese Methoden helfen zu entspannen und können Stressgefühle reduzieren. Außerdem stehen Yogatechniken aus dem zeitlosen klassischen Hatha-Yoga-Repertoire auf dem Programm. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Gebühr beträgt 42 Euro. Der Kurs findet im Gymnastikraum der VHS, im Bürgerhof, statt. Anmeldungen nimmt die VHS online unter www.vhs-lu.de entgegen oder telefonisch unter 0621 504-2238.

Quelle: Stadt Ludwigshafen