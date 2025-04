Ludwigshafen – Servicestelle Eltern eingeschränkt erreichbar

Landau / Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Förderverein für Frauen und Kinder in Not e.V. hat dem Landkreis Südliche Weinstraße eine Spende über 2453,50 Euro zukommen lassen. Mit den Mittel wird eine Ferienfreizeit im Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße bei Silz unterstützt. An diesem Angebot haben Kinder teilgenommen, deren Familien vom Jugendamt betreut ... Mehr lesen »