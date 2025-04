Ludwigshafen – “Mauerblümchen – die verkannten Sieger”: Vortrag im Karl-Otto-Braun-Museum

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Karl-Otto-Braun-Museum in Oppau, Edigheimer Straße 26, zeigt vom 27. April bis 1. Juni 2025 die Sonderausstellung “Mauerblümchen” mit Fotografien von Friedrich Kögel. Die Ausstellung ist ein Beitrag zur aktuellen Ausgabe des Off-Foto-Festivals in der Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, 4. Mai 2025, 15 Uhr, hält der Biologe und Fotograf Dr. Friedrich Kögel im Museum einen Foto-Vortrag zum Thema “Mauerblümchen – die verkannten Sieger”. “Mauerblümchen machen Mut. Wie sie trotz aller widrigen Lebensbedingungen zwischen Pflasterritzen und Mauerfugen austreiben und blühen, das überrascht, zeugt von der enormen Flexibilität und Kraft der Natur”. Aber Mauerblümchen zeigen uns noch mehr: In unseren Städten wachsen sehr viele eingewanderte oder neu durch Zucht beziehungsweise Hybridisierung entstandene Arten. Sie bereichern unsere Stadtnatur, sind sozusagen eine Gegen-bewegung zum Artensterben: So beschreibt Kögel den Inhalt seines Vortrags. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Stadt Ludwigshafen