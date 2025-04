Ludwigshafen – Kostenfreier Online-Vortrag zum Thema Dach-Photovoltaik

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Dienstag, 29. April 2025 können sich Interessierte von 18 bis 19.30 Uhr während eines kostenfreien Online-Vortrags zum Thema Dach-Photovoltaik informieren. Aufgrund gesunkener Preise für Photovoltaikmodule und einem erhöhten Bewusstsein für den Klimaschutz hat der Ausbau der Photovoltaik in Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren stark zugenommen. Dennoch zögern einige Hausbesitzende, das eigene Dach mit einer Solaranlage zu bestücken, da Fragen wie “Wann lohnt sich eine eigene Anlage?” und “Welche Aspekte muss ich bei der Planung beachten?” für sie noch ungeklärt sind. Diese und weitere Fragen behandelt der Online-Vortrag. Neben technischen Grundlagen wird beispielhaft eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorgestellt, welche eigene Energieverbräuche in der Anlagenplanung berücksichtigt. Des Weiteren werden Hand-lungsempfehlungen gegeben, um das eigene Solar-Projekt zu realisieren. Diese reichen von der Auskunft im Solarkataster zur Abschätzung des Dachflächen-Potentials über die Wahl des Solarteurs bis hin zur Installation der Anlage. Abschließend wird beleuchtet, welche lokalen Förderungen es in Ihrer Kommune gibt und wo dazu weitere Informationen zu finden sind. Außerdem wird es für Teilnehmer*innen die Möglichkeit geben, Fragen mit den Expert*innen direkt zu klären.

Eine Anmeldung ist möglich unter www.vhs-lu.de, unter Telefon 0621 504-2238 oder per E-Mail unter info@vhs-lu.de.

Der Vortrag ist Teil einer Reihe kostenfreier Online-Vorträge bei der Volkshochschule Ludwigshafen (VHS) rund um das Thema Solarenergie. Weitere kostenfreie Info-Vorträge befassen sich mit den Themen Balkonkraftwerk (6. Mai), Finanzierung (13. Mai), Besonderheiten bei Dachbegrünung und Denkmalschutz

(20. Mai), Eigenstromnutzung optimieren durch Speicher und

E-Mobilität (27. Mai), Solares Heizen (3. Juni), Photovoltaik und Gewerbe (10. Juni), Förderung des lokalen Photovoltaik-Ausbaus durch Bürgerenergiegenossenschaften (17. Juni) sowie Photo-voltaik auf Mehrparteienhäusern (24. Juni).

“Dass wir dieses Jahr erneut die Online-Vortragsreihe rund um Solarenergie mitorganisieren und kostenfrei anbieten können, freut mich sehr. Der Zuspruch im letzten Jahr hat gezeigt, dass das Thema viele Menschen beschäftigt. Die Seminarreihe bietet wertvolle Informationen zu technischen Innovationen oder auch organisatorischen Abläufen und liefert damit Orientierung für die Bürger*innen, mit dem Ziel, dass alle an der Energiewende teilnehmen können”, so Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt.

Die Info-Reihe wird organisiert von den Klimaschutz-manager*innen von 25 Kommunalverwaltungen in Rheinland-Pfalz gemeinsam mit den Volkshochschulen und der Verbraucherzentrale in den Regionen Rheinhessen-Nahe und Vorderpfalz.

Quelle: Stadt Ludwigshafen