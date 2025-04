Ludwigshafen – Betreuungsbehörde und Kommunaler Betreuungsverein präsentieren sich auf dem Mannheimer Maimarkt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Regionale Betreuungsbehörden und Betreuungsvereine präsentieren sich auch in diesem Jahr an einem gemeinsamen Stand in der Halle 27 auf dem Maimarkt Mannheim vom 26. April bis 6. Mai. Mit dabei am Stand, der die Nummer 20 trägt, sind am Montag, 28. April 2025, und am Donnerstag, 1. Mai 2025, die Betreuungsbehörde der Stadt Ludwigshafen und der Kommunale Betreuungsverein Ludwigshafen. Am Stand der Betreuungs-vereine und -behörden kann man sich jeweils von 9 bis 18 Uhr beispielsweise über die Themen Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen informieren. Außerdem nutzen die Einrichtungen natürlich die Gelegenheit, um auf das Thema rechtliche Betreuung aufmerksam zu machen und sowohl um ehrenamtliche als auch hauptamtliche Betreuer*innen zu werben. Sozialdezernentin Beate Steeg wird den Informationsstand am Montag, 28. April 2025, gegen 10 Uhr besuchen.

Die Betreuungsbehörde der Stadt Ludwigshafen, eine Abteilung im Dezernat für Soziales und Integration, ist Ansprechpartner für das Thema rechtliche Betreuung in Ludwigshafen. Betreuer*innen, die Menschen in Ludwigshafen vertreten, müssen sich bei der Betreuungsbehörde registrieren. Ehrenamtliche Betreuer*innen müssen sich einem Betreuungsverein anschließen, es sei denn sie sind Familienangehörige oder haben eine persönliche Bindung zu dem oder der Betroffenen. Die Betreuungsbehörde berät Bürger*innen außerdem zu Themen wie Vorsorgevollmacht,

Betreuungsverfügung, Patientenverfügung und Ehegatten-vertretung. Wer aufgrund einer Krankheit oder Behinderung nicht oder nicht mehr in der Lage ist, seine rechtlichen Angelegenheiten selbständig zu regeln, kann eine*n Betreuer*in als gesetzliche Vertretung vom zuständigen Amtsgericht zur Seite gestellt bekommen. Rechtliche Betreuer*innen helfen der betroffenen Person dann beispielsweise, ihre behördlichen, finanziellen oder gesundheitlichen Angelegenheiten zu regeln.

Quelle: Stadt Ludwigshafen