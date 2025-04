Landau – Kursangebot: „Die Kraft deiner Worte: Schreibwerkstatt” bei der Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im dreiteiligen Kurs „Die Kraft deiner Worte: Schreibwerkstatt” der Kreisvolkshochschule (kvhs) Südliche Weinstraße sind noch Plätze frei. Der Kurs wird geleitet von der Poesiepädagogin Isabell Jung und findet in der Lazarettstraße 40 in Landau statt. Die Termine sind am 7. Mai, 4. Juni und 2. Juli, jeweils von 17.30 bis 19.30 Uhr. Der Kostenbeitrag liegt bei 45 Euro. Mitzubringen sind die eignen Lieblingsschreibutensilien.

Beim Schreiben sammeln wir Marmeladenglasmomente, entdecken das Schöne, spazieren durch ein Labyrinth der Gedanken, formulieren unsere Träume, finden Antworten und wagen den ein oder anderen Zeilensprung – so heißt es in der Kursankündigung.

Eine Anmeldung ist erforderlich, online unter www.vhs-suew.de, per Telefon unter 06341 940-188 oder per E-Mail an baerbel.louis@suedliche-weinstrasse.de. Die kvhs freut sich auf viele Kurs-Teilnehmende und berät bei Fragen gerne.

Quelle: Stadt Landau / Kreis Südliche Weinstraße