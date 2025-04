Landau – Förderverein für Frauen und Kinder in Not e.V. spendet für Ferienfreizeit

Landau / Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Förderverein für Frauen und Kinder in Not e.V. hat dem Landkreis Südliche Weinstraße eine Spende über 2453,50 Euro zukommen lassen. Mit den Mittel wird eine Ferienfreizeit im Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße bei Silz unterstützt. An diesem Angebot haben Kinder teilgenommen, deren Familien vom Jugendamt betreut werden.

Der Kreisausschuss hat die Spende in seiner jüngsten Sitzung einstimmig angenommen.

Der Verein

Der „Förderverein für Frauen und Kinder in Not e.V.” hat es sich zur Aufgabe gemacht, Maßnahmen zu fördern, die geeignet sind, Notsituationen von Frauen und Kindern zu beseitigen, zu lindern oder das Entstehen solcher Notsituationen möglichst im sozialen Vorfeld zu vermeiden. Der Verein unterstützt den Frauenschutz im Landkreis Südliche Weinstraße und strebt eine unbürokratische schnelle Hilfe im Einzelfall an. Er unterstützt zum Beispiel Mütter mit Kindern bei der Wohnungssuche, über Sachspenden (Kleidung, Hausrat et cetera) an Frauen und Kinder in Notsituationen oder wie im aktuellen Fall mit der Finanzierung einer Ferienfreizeit. Er fördert außerdem das Präventionsprojekt gegen häusliche Gewalt „Wutmann” an weiterführenden Schulen.

Wer den Förderverein für Frauen und Kinder in Not e.V. unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende auf nachfolgendes Konto bei der Sparkasse Südpfalz tun: IBAN: DE97 5485 0010 0035 0179 38.

Quelle: Stadt Landau