Ladenburg – Gemeinsamer Mittagstisch als Ort der Begegnung sehr beliebt

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar – Der gemeinsame Mittagstisch verabschiedet sich in die Sommerpause. Im April endet die dritte Auflage des Mittagstischs für Seniorinnen und Senioren in der Löwenscheuer. Zwischen dem 7. Oktober 2024 und dem 16. April 2025 wurden jeweils montags, mittwochs und freitags rund 2.700 Mahlzeiten ausgegeben. Im Durchschnitt nahmen rund 40 Seniorinnen und Senioren das Angebot pro Tag wahr. Das Essen wird durch die AWO Weinheim angeliefert und durch die Unterstützung von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in Kooperation mit der Stadtverwaltung ausgegeben. Die Gäste können dabei aus zwei wechselnden Gerichten wählen. Besonders beliebt sind an Freitagen die Fischgerichte. Das kostenfreie Angebot erfreut sich seit seinem Beginn im Februar 2023 einer großen Beliebtheit.

Der gemeinsame Mittagstisch wird in seinem dritten Jahr durch eine Projektförderung der Kahane Stiftung in Höhe von 30.000 Euro unterstützt. Insgesamt belaufen sich die jährlichen Gesamtkosten auf 60.000 Euro. Die finanzielle Gesamtverantwortung übernimmt der Christliche Bürgerhospitalfonds, eine von der Stadt verantwortete öffentliche Stiftung. Eine Fortsetzung erfolgt ab Oktober 2025.

Auf das gesellige Zusammensein müssen die Seniorinnen und Senioren in der Zwischenzeit nicht verzichten. Als Überbrückung veranstaltet das Seniorenbüro der Stadt Ladenburg monatlich ein gemeinsames Frühstück in der Löwenscheuer. Die Frühstückstermine finden jeweils von 9 bis 11 Uhr an folgenden Tagen statt: 21. Mai, 25. Juni, 23. Juli, 20. August, 17. September. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Stadt Ladenburg