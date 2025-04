Kaiserslautern – FCK entlässt Trainer Markus Anfang – Torsten Lieberknecht neuer Trainer

Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserslautern hat am Dienstagabend (22. April) seinen Cheftrainer Markus Anfang und Co-Trainer Florian Junge freigestellt. Auf ihn folgt Torsten Lieberknecht als neuer FCK-Trainer, der bereits am Mittwochnachmittag die erste Trainingseinheit leiten wird.

Die Freistellung des Trainergespanns begründet der FCK mit den Eindrücken der vergangenen Wochen, dass die Mannschaft ihr Potential nicht voll ausgeschöpft und ihr Leistungsmaximum nicht erreicht hat. Nach einer eingehenden Analyse fehlt den Verantwortlichen die Überzeugung, diesem Trend in der aktuellen personellen Konstellation entgegenzuwirken.

Markus Anfang übernahm im Sommer 2024 das Cheftraineramt auf dem Betzenberg. Gemeinsam mit seinem Co-Trainer Florian Junge stand er in insgesamt 30 Partien an der Seitenlinie. Auf Anfang und Junge folgen Torsten Lieberknecht und Co-Trainer Carsten Rump, die am Mittwoch bereits die erste Trainingseinheit leiten.

Der FCK bedankt sich bei Markus Anfang und Florian Junge für ihr Engagement und ihre Arbeit und wünscht Beiden auf ihrem weiteren persönlichen und beruflichen Wege alles Gute!

Der 1. FC Kaiserslautern war am 25. und 27. Spieltag Tabellendritter in der 2. Bundesliga. In den letzten fünf Spielen hat der FCK viermal verloren und nur drei Punkte geholt. Dadurch sind die Lauterer auf den siebten Tabellenplatz zurückgefallen. Das nächste Spiel vom 1. FC Kaiserslautern wird am Sonntag, 27. April um 13.30 Uhr, gegen den FC Schalke 04 im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg ausgetragen.

Text : FCK und Michael Sonnick

Foto : Torsten Lieberknecht (links) ist neuer FCK-Trainer (Foto Michael Sonnick)